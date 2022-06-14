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今午後大雨熱區曝　明全台變天防雷擊強風

▲▼午後雷陣雨、大雨、豪雨、梅雨。（圖／記者黃克翔攝）

▲今天午後北部、東北部有局部大雨發生機率。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員曾昭誠表示，周三、周四鋒面接近，天氣比較不穩定，是水氣比較多的時間。氣象專家吳德榮提醒，周三各地轉有局部陣雨或雷雨，有「劇烈天氣」發生的機率。

曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天仍是西南風影響，是高溫炎熱、午後有雷陣雨的天氣型態，其中午後北部、東北部有局部大雨發生機率。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

曾昭誠說，周三、周四鋒面接近台灣，西半部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後各地可能有雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生機率。

曾昭誠表示，周五至下周一鋒面北移離開台灣，偏南風，中南部和台東有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區相對較穩定、午後有雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周三滯留鋒掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；周四至周日滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣多，天氣悶熱、大氣很不穩定，西南部偶有局部短暫陣雨，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

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