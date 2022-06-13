逆襲！馬尾妹不吹酒測被追進屋內　丈夫不爽喊告：遭警暴扯摔下樓



記者許權毅／台中報導



台中北屯發生一名40歲劉姓女子疑似拒絕酒測還跑回家，員警追上後雙方發生衝突，劉女反告警方入侵民宅。劉女先生晚間受訪強調，太太絕對沒喝酒，不滿警方為了要太太簽名，竟將人從樓梯上拉下來，導致太太全身多處擦挫傷，讓他怒嗆警方「不敢提供完整密錄器」，並堅決告警方傷害。





▲台中北屯一名劉姓女子，指控警方強行進入民宅酒測。（圖／記者許權毅翻攝）



對此第五分局回應，因劉女吹檢知器後呈現有反應，但不配合酒測甚至落跑，要向其完整說明拒測相關規定，並無違反警察職權行使法，至於劉女要提告傷害，警方予以尊重。



劉女丈夫廖男則向《東森新媒體ETtoday》控訴，當天太太剛從南部回來，完全沒有喝酒，是他自己有喝酒，才請太太來接送，結果員警當下轉彎未打方向燈，還進入私人土地。



劉女丈夫表示，當下他要求警員離開私人土地，但員警不理會，還無理地要求做酒測。劉女認為，對方不回答自己問題，為什麼她要屈服？而且她當下不斷跟員警說「沒有要拒測」，員警仍開出拒測單。

劉女表示，後來她要走上樓時，員警硬是拉扯要她簽名，害她從樓梯間跌落至一樓地面，手腳多處擦挫傷。





▲劉女事後到醫院驗傷，身上有多處擦挫傷。（圖／記者許權毅翻攝）

警方指出，台中第五分局東山派出所員警11日凌晨2時許巡邏時，發現一輛自小客車在東山路一段與祥順路口左轉進入一處社區時，並未打方向燈，結果劉女被發現有酒味。當下警方要求進行酒測，但劉女不願意配合，反摀住耳朵往住家跑去，釀此糾紛。





▲劉女丈夫秀出照片指控警方非法侵入住宅。（圖／記者許權毅翻攝）



第五分局回應，員警有鳴笛示警要求劉女接受攔查，而且劉女「坦承有飲酒」，當下酒精檢知器初步也有測出反應，但劉女消極拒測不配合，甚至逃跑，才會上前阻止，最後員警以拒測製單舉發，並無違背警察職權行使法第8條第1項第3款之規定，至於劉女要提告傷害，警方表示尊重。





▲劉女完整聲明書，並表示會對警方提告。（圖／記者許權毅翻攝）

