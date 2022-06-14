積極推動台南污水下水道建設　黃偉哲：全面提升新營區生活環境品質

▲台南市長黃偉哲13日前往柳營區，參加該區污水下水道系統東新營分區分支管網與用戶接管工程竣工典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲13日前往柳營區，參加該區污水下水道系統東新營分區分支管網與用戶接管工程竣工典禮，完工後可將新營區新東里及王公里居民生活污水收集至柳營水資源中心處理，讓台南市污水下水道建設與水資源處理再進一步，並改善新營區的居住環境品質。

市長黃偉哲表示，市政建設不僅只有在蓋大而美的大型建築物，更多的心力與資源是投入在看不見、卻與所有市民生活息息相關的角落中，例如污水下水道的建設，將污水經由密閉管線集中輸送至水資源回收中心，經過處理後再排放，可以提升市民居住環境品質，減少臭味以及蚊蟲孳生等問題。

黃偉哲說，近3年南市府積極推動下，污水下水道用戶接管率由19.03％增加至25.31％，近1年來更接管將近1.6萬戶，創下歷年新高，但仍有許多努力空間。黃偉哲強調，台南要升級為現代化都市，污水下水道工程必須持續做下去，更特別感謝內政部營建署與民意代表對於工程的支持。

水利局表示，柳營污水下水道系統共分為五期建設（2000~2036年），總經費約57.37億元，設計處理污水量共為18000CMD（噸/每日），預計可接管約23555戶，第一期工程完成水資中心興建，第一、二期合計已完成污水佈設管線長度38.65公里及用戶接管10269戶，共投入經費約20億元，後續將持續推動西新營及鹽水分區污水建設。

東新營分區分支管網與用戶接管工程於2022年4月16日完工，施作範圍包含大公街及東學路以南、縱貫鐵路以西、中正路以東、民治路以北範圍所圍區域，已接管戶數為1,522戶，管線長度3.7公里，工程總經費為2.29億元（中央補助2.11億、南市府自籌0.18億），可將新營區新東里及王公里居民生活污水收集至柳營水資源中心處理，提升新營區生活品質。

竣工典禮，內政部營建署下水道工程處處長曾淑娟、內政部營建署下水道工程處南區分處分處長林厚名、立法委員賴惠員以及多位地方民代與里長均到場表達支持。