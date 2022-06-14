iPhone 14系列實機模型曝光！　鏡頭更凸、迎來大升級

▲國外YouTuber展示iPhone 14的實機模型。（圖／翻攝自YouTube／iupdate）

記者吳珍儀／綜合報導

蘋果將在9月發布iPhone 14系列，據消息指出iPhone 14系列將會有iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max等四款機型。國外YouTuber iUpdate在影片中展示iPhone 14的實機模型，並與當前iPhone 13進行比較。

從影片中可看出，iPhone 14背面整體外觀與iPhone 13相近，但因為鏡頭模組配備更大的感光元件而更加凸出。較大的差異則顯現在螢幕，iPhone 14 Pro系列移除蘋果一慣的瀏海設計，改採用打孔式設計。

6.1吋的iPhone 14，以及先前未有的新機款iPhone 14 Max（6.7吋），則會沿用過去的劉海設計，邊框也一樣採用鋁合金。

▲iPhone 14背面鏡頭模組配備更大的感光元件而更加凸出。（圖／翻攝自YouTube／iupdate ）

此外，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max預計配備升級的48MP感光元件廣角鏡頭；iPhone 14與iPhone 14 Max則可能維持12MP廣角與超廣角鏡頭。