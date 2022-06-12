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iPhone 14全系列模型機曝光　Pro系列外觀差異最大

▲iPhone 14系列四款模型機流出。（圖／取自iUpdate）

▲iPhone 14系列四款模型機流出。（圖／取自iUpdate）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果於開發者大會WWDC中推出最新的iOS 16系統，也讓人更期待未來iPhone 14的發布，YouTube頻道 iUpdate 也拍攝影片介紹iPhone 14的4款模型機，在影片中可以看到驚嘆號型狀的螢幕開孔與更大的相機凸起等等。

根據目前了解的資訊顯示，iPhone 14系列將包括 iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max四款機型。

影片中也能得知，iPhone 14 和 iPhone 14 Max 採用與去年相同的瀏海設計與鋁製邊緣。值得注意的是，這標誌著6.7 吋「Max」型號首次推出重量更輕的啞光鋁質邊緣。除了這些細節之外，關於 iPhone 14 和 iPhone 14 Max 並沒有太多特別之處。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 在外觀上則更加有趣，就如同先前的傳言，蘋果今年將放棄取消在高階機款的瀏海設計，轉而採用新的驚嘆號挖孔螢幕。iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上更大的相機模組凸起。由於iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max預計將配備升級後的 4800萬畫素鏡頭，因此才會具有更大的外形尺寸。

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