她怨媳婦洗澡2小時！長輩憋不住垃圾桶當馬桶　網曝暗黑目的

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友13日在臉書PO文抱怨，家中長輩和媳婦同住，媳婦每次洗澡卻都要占用廁所1個小時以上，前幾天更是長達2個小時，敲門告知有人想上廁所也不理會，長輩沒有辦法只好先用垃圾桶解決生理需求，讓她超級傻眼，「有解決之道嗎？」

▲原PO抱怨同住的媳婦洗澡要洗1、2個小時。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨2公社」的文章中提到，同住的媳婦平時洗澡都要霸占廁所長達1個小時以上，偏偏老公寓又只有一間衛浴，長輩憋不住只能在垃圾桶解決，前幾天她更是洗了2個小時之久，敲門告知有人想上廁所也不理會，結果引爆衝突，大家都鬧得不愉快。

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原PO接著說，家中沒有浴缸可以泡澡，真的不知道為什麼有人可以洗澡洗那麼久，這個問題讓家人感到十分困擾，但又不想讓媳婦回娘家抱怨連洗澡的自由都沒有，加上長輩喜歡全家熱鬧在一起，實在沒有辦法，這才決定PO文詢問大家的意見，「有解決之道嗎？」

文章公開之後，吸引許多網友留言討論，「她老公要有擔當，讓她住外面啊」、「叫他們夫妻自己出去住」、「夫妻改為半夜洗澡」、「如果沒辦法加蓋廁所，可以買一個簡易尿桶給長輩」、「每個人習慣不一樣啊，說真的一個家庭又愛熱鬧住在一起，一間廁所根本不夠用」；不過，也有女網友緩頰道，自己是長頭髮，平時洗澡、洗頭髮加護髮確實要花很多時間，所以可以理解媳婦洗澡為什麼需要1個小時。

還有人猜測媳婦的目的就是要長輩買房給他們，「是想讓你們受不了，幫他們直接買房吧」、「案情肯定不單純」。原PO則在留言區補充說明，之前其實有跟媳婦提過是否要搬出去住，但因為經濟能力不足作罷，現在住的房子是租的，沒辦法增建衛浴，希望她晚一點洗澡，又會被以「明天要上班」為由拒絕，真的已經無計可施。

其他網友看完全文，紛紛留言勸原PO，如果想要解決廁所不夠用的問題，又想滿足長輩希望大家住在一起的願望，最有效的解套方式就是全家一起搬家，「如果要全家人住在一起，租房子盡量找有2間廁所的比較合適」。