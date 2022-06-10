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幫嬤拿藥給3000元點心費！她傻眼「我都30了」　網羨煞：缺孫嗎？

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▲原PO幫阿嬤領藥，意外拿到3000塊點心費，羨煞眾人。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

實習記者林郁婷／綜合報導

小時候不管是被罵、沒零用錢花或是想要什麼東西，只要跟阿公阿嬤或是外公外婆說一聲，幾乎都可如願！一名網友就表示，自己去幫阿嬤領藥，沒想到收到阿嬤給的5000元，其中包含3000元的點心費，想要還回去，阿嬤還不准，讓她覺得又好笑又無奈，「哪裡有3000塊的點心」，這甜蜜的負擔也羨煞一堆網友，紛紛想起自己的阿嬤。

一名女網友在「爆怨公社」發文表示，「爆怨一下哪裡有3000塊的點心」，她寫道阿婆（阿嬤、奶奶的客語）打給她，請她幫忙和姑姑一起去拿藥，還提醒她記得拿健保卡和5000塊，讓她聽完嚇一跳直呼：「什麼藥那麼貴！」阿婆則是說，藥不貴，其他是補貼妳從台北到彰化的油錢，剩下的拿去買點心吃。

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原PO聽完覺得好笑又無奈，「不是啦？！阿婆！我都30歲了買什麼點心啦」，沒想到阿婆調皮地丟下一句「隨便啦剩下的就路上買點心！掰」就掛掉電話，只留下傻眼的她，「我都30歲當媽了還有跑路費買點心」。

原PO透漏，阿婆雖然已經80歲，但每天還是中氣十足地找人鬥嘴，「我打給她都在通話中，還要排隊才打的進去」。

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▲原PO開心表示，自己都已30歲當媽了，居然還有跑路費可以買點心。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

文章一出，羨煞一票網友，「阿婆還有缺孫子嗎」、「你早說，我跟你一起去」、「好可愛的阿婆」、「買的不是點心～是長輩暖暖的愛」、「羨慕這麼好的阿婆～要常常陪伴她唷」、「家有一老如有一寶」。

不少人也懷念起自己的阿嬤，「嗚嗚嗚害我想奶奶了」、「老人家要給你先收不要推來推去，以後有機會在拿錢孝敬她，我想孝順我阿嬤已經來不及真的很想她」、「以前我奶奶也是這樣，我住台中，每次節日上去台北祭拜祖先她也都會拿錢給我，說補助油錢，只是她已經做仙去，再也看不到她了」。

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