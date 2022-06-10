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騎士媽載兒「左轉才打方向燈」　險撞到她還凶1字！千人搖頭

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文抱怨，9日遇到一名騎乘機車載小孩的媽媽，行駛到一半突然左轉同時打方向燈，差點撞到原本想要超車的她，竟然還反過來大喊一聲，「誒！」讓她超級傻眼，「到底是在誒三小朋友？」文章公開之後引發超過千名網友共鳴，「常遇到這種的，騎車、開車的都有，通常我就戰鬥喇叭長按下去」、「還有完全不打方向燈的」。

▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽,三貼。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣機車族眾多，交通亂象也層出不窮。（資料照／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，方向燈依照規定是要在轉彎前30公尺打的，不是已經轉彎了才打，9日遇到一名騎車載著小孩的媽媽，她原本打算從左邊超車，沒想到媽媽突然左轉，接著才打方向燈，雙方差點發生碰撞，對方還大喊一聲，「誒！」似乎是在怪她沒有注意路況，讓她超級傻眼，「到底是在誒三小朋友？」

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文章公開之後，引來超過千名網友按讚，大家紛紛留言表示，「還有完全不打方向燈的」、「一堆人是綠燈後才打，我就不懂停紅燈的時候打方向燈有什麼困難」、「我很常遇到轉一半才打方向燈，或是快轉完差點撞到人才打」、「在高雄，方向燈完全是沒用的，都是在轉的時候才打，要轉之前還一直看後照鏡，從後面看起來，就是用頭當方向燈」、「常遇到這種的，騎車、開車的都有，通常我就戰鬥喇叭長按下去」。

其實，交通部也曾發布宣導影片，提醒機車騎士如果要轉彎，記得要在距離路口30公尺前打方向燈，變換車道前也要先透過後照鏡檢查後方是否有來車，以確保自己和他人的安全。

依據《道路交通安全規則》第109條規定，駕駛人轉彎或變換車道應全程顯示欲變換方向之燈光；另外，依據《道路交通管理處罰條例》第42條規定，駕駛人若不依規定使用燈光者，可處新台幣1200元以上、3600元以下罰鍰。

台南去年就有一名林姓民眾，騎機車沿著中西區府前路直行時，從機慢車道偏移駛過路面「邊線」再折回來，因為沒有打方向燈被人檢舉，因而收到一張1200元的罰單。

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