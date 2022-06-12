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團購親送到府！客人不付款「要先試用」拖3天喊退貨　超扯對話曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲客人要求先試用才要付款。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

「銀貨兩訖這種道理竟然不明白！」一名女網友發文表示，日前有客人購買團購商品，她免費外送到府，怎料對方拖了3天不匯款，最後更是「叫我再去警衛室收退貨」，讓她不禁翻白眼。貼文曝光後，底下一票網友也罵翻。

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到日前有客人向她購買團購商品，當時下雨天，她還免費外送到府，結果對方要她送到警衛室而不下樓面交就算了，款項甚至還拖了3天都不匯款，「給你方便當隨便！」

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客人說自己要測試商品才匯款，但原PO認為，「去任何地方消費本來就是一手交錢、一手交貨。」至於當初她會同意對方先賒帳，是因為客人這次是第三次消費，先前匯款都正常，加上在同個媽媽社團，所以她才相信對方不會跑單。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲客人拖了3天不轉帳，最後更說要退貨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

怎料，客人後來一下說商品是自用，一下又扯公司要測試，接著再說商品沒有合格證書。對此，原PO實在不禁翻白眼，「說我服務態度不好、機器感應不良、沒有合格證書等等之類的話，最後說要退貨」，還要她自己去警衛室收退貨。

貼文曝光後，底下網友也傻眼表示，「先付錢有什麼不對，通常送達就要付現了，你還東西留下給他方便，這是什麼態度」、「別人的時間都不是時間，沒跟他多收就不錯了，真的有夠過分」、「奧客」、「這種就是故意的，我也超常遇到這種人」。

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