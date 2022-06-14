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花蓮每百人有14人確診！秀林鄉比例最高　疫苗覆蓋率吉安鄉最高

▲花蓮6月13日新增674例確診，累計全縣確診人數47718人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮6月13日新增674例確診，累計全縣確診人數47718人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣13日新增674例新冠肺炎確診個案，衛生局長朱家祥在當天下午召開的疫情說明記者會上特別說明全縣確診分布、疫苗覆蓋率以及中央公告最新住宿式機構定期公費快篩措施。

花蓮縣衛生局每週一針對全縣各鄉鎮市確診分布進行分析，朱家祥說明，目前全縣確診人口占比為14.3%，較上週6月4日增加2.3%，其中秀林鄉確診人口占比為26.9%，仍為全縣最高，另外，新城鄉確診人口占比為19.2%，萬榮鄉確診人口占比為17.9%，玉里鎮確診人口占比為17.1%，卓溪鄉確診人口占比為16.5%，吉安鄉確診人口占比為14.6%，上述五個鄉鎮（新城鄉、萬榮鄉、玉里鎮、卓溪鄉、吉安鄉）與全縣上週6月4日增加比率還要高，未來一週仍需觀察留意，再次提醒鄉親要佩戴口罩、勤洗手，避免共餐。

▲花蓮6月13日新增674例確診，累計全縣確診人數47718人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮衛生局長朱家祥說明最新住宿式機構定期公費快篩措施。

針對花蓮縣各鄉鎮市新冠疫苗覆蓋率的部分，朱局長說明，目前全縣各鄉鎮市第一劑疫苗接種率為85.3%、第二劑疫苗接種率為76.2%、第三劑疫苗接種率為60.6%，其中吉安鄉第一劑疫苗接種率87.3%及第二劑疫苗接種率79.9%皆高於全國平均，另外新城鄉第一劑疫苗接種率85.7%、第二劑疫苗接種率77.5%及花蓮市第一劑疫苗接種率86.3%、第二劑疫苗接種率77%也高於全縣平均；卓溪鄉第一劑疫苗接種率80.2%、第二劑疫苗接種率64.7%、第三劑疫苗接種率47.2%，均低於全縣及全國平均數，鼓勵鄉親符合接種資格應盡早預約接種，提升自我防禦力。

▲花蓮6月13日新增674例確診，累計全縣確診人數47718人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

朱家祥再次提醒，花蓮縣新冠疫苗接種在13鄉鎮市衛生所皆有安排規劃為鄉親接種，包含莫德納疫苗、成人/兒童BNT疫苗、高端疫苗等，特別提醒，因兒童BNT疫苗劑量與成人BNT疫苗不同，為避免造成基層診所及醫療院所混淆施打，因此兒童BNT疫苗僅能在十三鄉鎮市衛生所預約接種。

▲花蓮6月13日新增674例確診，累計全縣確診人數47718人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮全縣確診分布及疫苗覆蓋率情形，其中秀林鄉確診人口佔比最高，吉安鄉疫苗覆蓋率最高。

中央13日公告最新住宿式機構定期公費快篩措施，機構必須對住民進行每周快篩2次，2至18歲則每週1次，未滿2歲免篩，朱家祥表示，目的是希望盡早篩出確診個案，並即早用藥，早期診斷、早期治療，降低機構住民死亡率，在機構工作人員的部分則進行每週定期快篩至少1次。

▲花蓮6月13日新增674例確診，累計全縣確診人數47718人。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

自13日起取消購買家用快篩實名制單雙號之分流限制，民眾不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，可自行依個人需求選擇購買日期，持有健保卡/居留證至鄰近藥局或衛生所購買，每輪每位民眾僅能購買1份（5劑），而親友仍可協助代購，其餘相關規定均不變。另外，鼓勵鄉親家中有0-6歲幼童（2016年以後出生），家長可持健保卡到社區藥局或偏鄉衛生所，經健保卡過卡後，免費領取1份（5劑）家用快篩試劑。

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