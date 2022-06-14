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快訊／富樂劣質快篩「陸次級貨混美貨」　執行長聲押、2人交保

▲▼富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

富樂快篩「沒C線」，涉嫌以陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

富樂Flowflex快篩試劑近期屢傳使用後無法顯示C線(品管線)，調查局追查，發現進口商大鑫公司竟涉以對岸廠商代工的次級品混充出貨，已流入市面逾192萬劑，不法獲利恐高達1億元，昨(13日)報請新竹地檢署進行搜索，並約談公司負責人、執行長等5人到案；經漏夜偵訊，今(14日)晨執行長黃南競遭聲押、負責人朱壽暉100萬元交保、黃南競之李姓助理10萬元交保，其餘2人則請回。

大鑫資訊股份有限公司是向衛福部食藥署申請，輸入美國Laboratories,Inc.所生產製造的「富樂家用新冠抗原快速檢測試劑Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」，這款試劑已獲美國食品藥物監督管理局FDA緊急授權（EUA），食藥署今年（2022年）5月10日核准專案輸入，隨後大鑫即以該款快篩得標政府10多件採購標案，不到一個月就進口237萬劑。

不過，調查局台北市調查處、新竹縣調查站分別接獲線報，指不少人使用這款富樂產品做快篩，不但無法呈現T線（測試線），甚至連基本的C線（品管線）也無法浮現，懷疑其中有弊端。經蒐證發現，大鑫公司涉嫌以次級貨冒充食藥署核准規格，先運到香港再空運輸台，包裝上不實標示原產國為「USA（即美國）」。

台北市調查處與新竹縣調查站共同報請新竹地檢署指揮，昨發動搜索約談，查扣庫存試劑超過45萬支，並約談公司負責人、執行長到案，全案朝涉犯《醫療器材管理法》、《刑法》妨害農工商、詐欺等罪嫌偵辦；經漏夜偵訊後，今晨5時許完成複訊，執行長黃南競遭聲押、負責人朱壽暉100萬元交保、黃南競之李姓助理10萬元交保，其餘2人則請回。
 

▲▼富樂快篩「沒C線」被逮！192萬劑流入市面　陸次級品混充美貨。（圖／記者陳凱力翻攝）

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