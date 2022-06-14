足感心！　台南市藥師為確診者「送藥到府」達千例！

▲鄉下地方送藥到府的任務，對藥師來說是一大挑戰，光是找路問路就需花掉不少時間，但藥師仍甘之如飴，只為讓病患能順利取得藥品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市藥師提供為確診者送藥服務，已完成1286件的送藥到府服務案件，這些藥師除了藥局日常的業務工作外，此次額外再為民眾提供這項服務，縱然忙得不可開交，依然奮不顧身，也有藥師累到直接就睡在藥局，已近１個月未曾返家。

電話那頭傳來極其虛弱的聲音詢問：「請問藥師，我是確診者，可是我只有一個人租房子在台南，已有在『健康益友』點選你們藥局，請問能不能幫我送藥到府…」；另一通電話又是極其焦急的聲音：「我們全家都確診，已看完視訊門診，可是沒有辦法出去拿藥，請問你們可以幫我們送藥過來嗎？」類似這樣的電話，從這波疫情再爆發以來，經常打入有提供送藥到府的藥局。

東區佑丞藥局陳昭佑藥師表示，一開始，民眾並不清楚完整的送藥到府服務是需要透過「健康益友」APP完成視訊看診，然後點選想要調劑的社區健保藥局傳送資料，才會有紀錄存在，多是民眾或診所端直接打電話請藥師幫忙送藥到府，基於體恤民眾焦急無助的窘境，還是一樣承接下來，儘速將藥品送到民眾家門口，讓民眾得以安心治病；後期，民眾已知需透過「健康益友」APP傳送資料，也讓藥師更放心來完成這項便民服務。

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▲有些確診病患居家隔離地址，並沒有明顯的門牌號碼，藥師就得不斷打手機確認正確位置以利將藥品送達，藥師送藥到府的任務真是備極辛苦。

安南區涂逸權藥師藥局的陳寶惠藥師說，鄉下地方，有些住家無門牌號碼或是巷弄相隔距離較遠，人口少，不只無法找人問路，導航有時也找不到正確位址，往往找路就需花費掉不少時間，但為了將藥品順利送達，藥師也是甘之如飴來找路，只願民眾可以順利取得藥品快速恢復健康。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，台南市藥師公會與南瀛藥師公會(舊台南縣行政區)的藥師，這次參加為確診者調劑服務專案的藥局共有169家，其中有提供送藥到府服務的社區健保藥局有121家，截至13日為止，台南市共已完成1286件的送藥到府服務案件，這些藥師除了藥局日常的業務工作外，此次額外再為民眾提供這項服務，縱然忙得不可開交，依然奮不顧身，也有藥師累到直接就睡在藥局，已近一個月未曾返家。

▲台南市藥師公會提醒民眾，有送藥到府需求的民眾可下載「健康益友」APP，透過視訊門診，再點選離住家最近的健保藥局來調劑領藥服務。

台南市藥師公會提醒民眾，有送藥到府需求的民眾可下載「健康益友」APP，透過視訊門診，再點選離住家最近有參加為確診者調劑服務專案的健保藥局，藥局端會收到第一封E-mail，藥局確認有足夠藥品可調劑時，會提供給民眾一組OTP的驗證密碼，民眾再次輸入密碼傳送後，藥師即會進行調劑與後續的服務，民眾可選擇親友代領藥品或煩請藥師幫忙送藥到府，有需求的病患可善加利用。