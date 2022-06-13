疫情衝擊百工百業！花蓮市傳統市場減租三成　挺攤商渡難關

▲▼花蓮市長魏嘉賢到傳統市場關切營運現況，呼籲攤商們要撐住，等待疫情趨緩，再現商機。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受到疫情嚴峻影響，花蓮市傳統市場的營運大幅滑落，平均掉落三至五成，花蓮市公所因應衝擊，自五月起至七月止將租金減免三成之外，魏嘉賢市長日前也特地到市場關切營運現況，請攤商們撐住，等待疫情趨緩，再現商機。



國內疫情在四月爆發後，傳播速度驚人，相對影響各行各業，傳統市場也因此營運下滑三至五成，攤商的生意大受影響，叫苦連天。

魏嘉賢說，前年疫情爆發後，市公所即採減租因應措施，並視情況滾動式討論。這次再度爆發，經與相關課室討論後，再度以三個月時間減租三成來因應，與攤商們共度難關。





在與攤商的互動裡，攤商多人抱怨生意不好，甚至端午節的人潮也不如預期來得多，不知該怎麼經營下去。魏嘉賢請攤商們務必要「撐」住，因為受到波及的是各行各業，彼此間均有連帶關係，所以大家要共體時艱，熬過這波難關就可以否極泰來。

另外為降低使用現金交易造成可能染疫的風險，市公所持續鼓勵攤商使用非接觸式的收款方式，目前中華及重慶兩處傳統市場有部分攤商已使用電子支付，占全部的23%。

魏嘉賢說，使用電子支付不僅可減少攤商在忙碌之餘，還需處理或等候消費者收取現金與找零的時間，包括也可以避免收到偽鈔的風險，因此市公所將在6月15日起受理攤商申請行動支付，只要符合資格且完成行動支付辦理者，9月份的攤位使用費將減收九百元，以補貼電子支付手續費，歡迎攤商踴躍申請。