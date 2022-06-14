傳播力增30%！BA.4、BA.5侵台「5人症狀曝光」　QA一次看

▲台灣首見被WHO列為「令人擔憂變異毒株」的BA.5案例。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李佳蓉／整理報導

根據WHO於6/8資料指出，目前已超過40個國家相繼檢出Omicron新型亞變種BA.4及BA.5，而指揮中心昨（13）日也公布國內首見5例個案，都在機場攔截，目前未發現擴散。究竟其有何特性、感染後會出現什麼症狀、確診康復者還會重複感染嗎？《東森新媒體ETtoday》統整QA懶人包，帶你了解這狡猾病毒。

Q1：BA.4、BA.5是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：為Omicron病毒的亞型變異株，分別於今年1、2月首次於南非發現，今年4～5月期間已於南非快速引發第五波疫情。另外WHO於今年6/8資料指出，目前已超過40個國家分別檢出BA.4及BA.5，且全球發現該二株變異株感染國家及病例數均持續增加。

Q2：BA.4、BA.5的特性為何？

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，研究顯示該二株病毒株均有「傳染力較高」及「免疫逃脫特性」，具社區傳播能力。根據目前現有的資料顯示，和BA.1、BA.2相比，BA.4、BA.5增加20～30%的傳播力，但不像之前Delta變成Omicron以倍數方式增加。

羅一鈞強調，不過依照現有研究顯示BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，仍需嚴密監測，並提高疫苗接種率。

Q3：台灣有發現BA.4、BA.5的蹤跡嗎？

指揮中心昨（13）公布新增5例邊境攔截BA.4及 BA.5境外移入確定病例，個案分別為4例男性及1例女性，年齡介於30多歲至60多歲，入境日介於今年6/2～7日。其中檢出Omicron BA.5個案分別自美國（2例）、土耳其及波蘭移入，檢出Omicron BA.4個案則自智利移入。

▲6/13邊境攔截BA.4、BA.5病例。（圖／指揮中心提供）

Q4：感染BA.4、BA.5有什麼症狀？

A：羅一鈞指出，針對國內攔截到的5例個案，身體狀況多屬無症狀或輕症，其中60多歲女性出現喉嚨痛，另外40多歲男性則有嗅味覺異常，其餘3位沒有相關症狀。目前也安排周圍接觸者進行採檢，目前仍未見有擴散情形，不過一般在邊境攔截到的外擴機率蠻低。

Q5：已確診康復後還會再染BA.4、BA.5嗎？

A：羅一鈞說，國內疫情在1～3月的時候，北部以BA.1為主、南部是BA.2，到4～5月本土疫情一開始，有些是BA.1，新北後續有BA.2和BA.3，不過如果國內沒有主要變異株亞型的變化，重複感染的可能性相對低，但不敢保證是零。基本上重複感染同一序列亞型變異株機會是少的，若有BA.4和BA.5造成社區流行，因為有很強的傳染力跟免疫逃脫，產生二次感染狀況應該會提高。

▲醫師不斷強調，接種疫苗很重要。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

Q6：如何預防感染BA.4、BA.5？

A：除了勤洗手、戴口罩、保持社交距離外，羅一鈞指出，完整接種者越多，越能防範新的變異株造成國內傳播的可能性。

近期莫德納次世代二價疫苗最新研究結果出爐，對Omicron抗體增加8倍，台大兒童醫院院長黃立民指出，次世代疫苗可望補足原有武漢株疫苗的不足，但未來流行的如果是Omicron BA.4或BA.5，保護力可能只會減少，和過往相比僅提升3倍至4倍。他強調，次世代疫苗目前美國正在審查，預估最快年底可打，而且每個人都需要。

Q7：目前群體免疫對BA.4、BA.5是否無效？

A：羅一鈞說明，南非自去年11、12月流行BA.1後，一直到今年4、5月才出現下一波疫情，歐美則是在春節前約12月、1月流行BA.1，目前還是BA.2流行態勢，針對BA.1、BA.2群體免疫保護效果應會有至少3～4個月，才有機會出現下一波疫情，甚至更久。

目前不會完全沒有交叉保護力，或有無效情況發生，只是染疫後或打疫苗產生之保護力會隨時間衰退，直到衰退至某程度待病毒免疫逃脫特性以及傳染力蓋過現行病毒株，恐釀下一波疫情發生。

▲對於縮短檢疫天數是否釀新疫情，林氏璧不擔心。（示意圖／記者屠惠剛攝）

Q8：入境檢疫天數縮短為3＋4，擔心釀新一波疫情？

A：前台大感染科醫師林氏璧指出，近來很多人擔心Omicron的「表妹們」，並透露11日新光醫院副院長洪子仁與自己討論，擔不擔心邊境改為3＋4，新的變種病毒會進來。他分享一張圖表解釋，南非BA.4、BA.5這波疫情已結束，圖表右上角為新冠住院人數、左下角加護病房住院人數，以及右下角死亡人數的波動都很有限。

▲新冠病毒造成南非住院人數、死亡人數波動都有限。（圖／截自林氏璧粉專）

林氏璧認為，雖然有這些Omicron的表妹，但可看到各國開放的腳步都沒有停下來，因此他個人不會過度擔心，因為它們已經出現一陣子，但並沒有明顯坐大，增加速度也有限，「或是說， 沒有像BA1，BA2一樣快速的席捲世界造成嚴重影響。美國的BA.2.12.1也是一樣。」

「真的敵人，下一株最重要的變種病毒可能還沒出現。」林氏璧預測，不過可能也差不多要出現了，因為2年多來，大概半年左右就會出現一株。但他也強調，大家要戒慎而不恐懼。

指揮官陳時中則認為，開放後多少帶來疫情擴大，國內專家表示由於國內疫情目前較國際嚴重，放鬆管制實際上「影響不大」，但若BA.4、BA.5帶來疫情升溫，3個月後可能重現每日8萬、9萬例確診的情形。