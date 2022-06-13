南投+1021！長照機構住民確診率逾18%　即起每周免費快篩2次防堵

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1021例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數1021例，截至6月12日累計確診人數3萬6296例，居家隔離人數2904例，今日已解除隔離1304例，居家照護人數8515例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO。

縣府衛生局指出，長照機構屬人口密集生活場域，若有確診個案出現，易發生群聚感染，且住民多為失能、年長或患有多重疾病，免疫力較低，轉中重症比例及死亡風險相對較高；據統計資料，全縣住宿型長照機構共有57家，收住4321人，累計793人確診或快篩陽性，確診率18.4%，住民投藥率51.3%。

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▲南投縣住宿型長照機構住民確診率達18.4%。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

此外，縣府衛生局及社會及勞動處自6月起動員機構防疫人力，針對護理之家、精神復健機構、團體家屋、老人福利機構、身障機構、兒少機構等單位展開大普篩，工作人員及住民計有6269人，結果1001人呈現陽性，陰性則有5121人，陽性率高達16%；其中工作人員有1948人快篩，208人確診，陽性率也有10.7%。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日也宣布，將定期提供住宿型長照設施公費快篩，住民部分每週定期快篩兩次，2至18歲者每週一次，未滿2歲部分可以免篩，工作人員每週至少快篩1次；住民和工作人員如有症狀也要進行快篩，若篩出陽性個案將請專責醫療院所用視訊診療立刻投藥，確診3個月內就免篩檢。