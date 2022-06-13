1個月只啪1次…男友做到一半「碰到她就睡著」　妹子崩潰想分手

▲原PO近來和男友恩愛的次數逐漸減少。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間不只價值觀需要磨合，性生活也同樣要互相配合才能走得長久。一名女網友抱怨，和男友交往2年，但近來親密的次數越來越少，更失望的是，對方常常一碰到她就睡著，「我不知道到底是哪裡出了問題，是我沒吸引力了呢，還是他對我身體沒興趣？」好奇其他人是否也遇過類似經驗。

原PO在「Dcard」發文表示，和男友交往2年、同居1年半，一開始一週會恩愛2-3次，但這一年來發生關係的次數越來越少，目前只剩下一個月1次，讓她有點難受，忍不住抱怨說對方都只顧著打遊戲、看影片，手機一放下就抱著她睡著了。

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▲原PO擔心自己已經沒有吸引力了。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

原PO也有嘗試主動出擊過，但男友做到一半還是睡著，不知道哪裡出了問題，且溝通之後也沒有結果，不禁動了分手的念頭，「因為現在他連把注意力放在我身上都很難了，一碰到我就睡著，我也不知道是生了什麼病嗎？」對方的態度和過去差很多，讓她相當感慨，好奇有沒有人也遇過類似經驗。

不少網友看到PO文後，表示「真的要把自己的想法和他溝通，如果他一直忽視妳的需求，那就快逃」、「我覺得在一起一段時間新鮮感沒了，沒有當初那種很神秘的感覺，畢竟雙方都摸透了啊，所以還是得認真去看待溝通這件事情」、「性對感情的經營也是很有幫助的，好好聊聊彼此對性愛的感受，但以鼓勵、聊天的方式會比較好」。原PO透露，事後有和男友溝通過，對方答應會多留時間陪伴，也會多把注意力放在她身上，希望之後狀況能好轉。