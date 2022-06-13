快篩劑堆到天花板！陳玉珍向台商募10萬劑　台北、金門免費發送

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

由金門立委陳玉珍爭取的10餘萬劑免費快篩試劑，於今（13）日早上9時正式在金門與台北兩地同步發送。陳玉珍表示，因發放快篩試劑量較大，她協調國民黨縣黨部，利用黨部門口的廣場發放，她也正協調處理第二波免費快篩試劑，希望能在六月中下旬到貨並發送出去。

▲陳玉珍爭取10萬劑快篩劑，於13日早上9時在台北、金門兩地免費發送。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

陳玉珍一早也來到金門縣黨部前協助快篩劑發放，現場快篩試劑成箱堆高到天花板，據了解，這10萬劑快篩是由台商、慈善基金會等共同捐贈的愛心。陳玉珍提到，因金門登記領取快篩試劑的量比較大，因此她早早協調國民黨縣黨部，利用縣黨部門口的廣場，來作為發放免費快篩試劑的地點，一方面做好防疫工作，二方面也能有較大的空間來堆放快篩試劑。為配合防疫避免群聚，事先已有提醒鄉親需要分鄉鎮分流來領取，因此目前為止，發送秩序大致良好，鄉親也保持適當距離。

在台北部分，早上9點一到也開始陸續有人前來領取免費快篩試劑，第一位領取的邱姓民眾是遠自屏東的鄉親，他是小金門人，現居住在屏東，早上6點半就抵達台北辦公室等領快篩劑，他表示身為出門在外打拼的旅台鄉親，也能一併被照顧到，覺得很感謝。

陳玉珍表示，她正積極協調處理第二波免費快篩試劑，希望在六月中下旬能夠到貨並發送出去。最後，她也再次呼籲，為讓整個領取作業能夠順利進行，鄉親朋友們來領取免費快篩試劑時，證件及資料（委任書）一定要帶齊全，委任書上一定要有申報人簽名，同時委任書背面也要貼上身分證正反面影本，若文件不齊，恐怕會白跑一趟，無法完成領貨。