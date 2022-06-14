鄭家純曝「頂級戀愛課」學費80萬！釣出小商人：安排到各位想出家

▲雞排妹鄭家純。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

記者閔文昱／綜合報導

藝人鄭家純（雞排妹）在臉書揭露，網路上有戀愛課程要價高達80萬元，但課程中的搭訕技巧有些手段粗糙到令人反感，且把路上的女生當免費的練習材料，直言不如拿這筆錢找在美國經營性產業的網紅「小商人」，讓不同妹子直接進行心理與生理上的教學。對此，小商人也幽默回應了。

鄭家純13日晚間在臉書表示，看到有人在討論「販賣戀愛課程」，她親自上網查了一下，發現頂規課程竟要價80萬，甚至網站上的低消，5次街頭搭訕課程也要5萬，讓她不禁傻眼，「我如果是母胎單身直男有80萬，會買機票飛去找小商人上課，讓不同妹子直接教我，在心理與生理上要怎麼和女生相處。」

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▲鄭家純揭露頂級戀愛課程內容。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）

鄭家純指出，課程中戀愛教練與學員會把路上的女生當免費的練習材料，「這個前提就很毋通了，何況被練習搭訕的女生們，多到可以在網路上說出哪幾個地點、什麼話術，甚至有些手段粗糙到令人反感，讓這些無辜的女生感到害怕，反而日後更抗拒路人來搭話。」

文章曝光後，小商人也透過臉書「Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司」在底下留言，「小弟我童叟無欺，80萬我會每天照三餐加下午茶宵夜安排到各位想出家，阿門」。其他網友也紛紛笑回，「80萬喝茶都不知道喝到哪邊去了，還上什麼課」、「花80萬整成帥哥比較實際」、「花80萬讓自己變得更討人厭，WHY？」

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