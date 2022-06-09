網紅小玉賣「換臉A片」賺千萬　議員黃捷現身新北地院：絕不和解

記者陳雕文／新北報導

警政署刑事局佈線追查，發現百萬訂閱的Yuotuber 小玉（朱玉宸）操盤製作「換臉A片」販售牟利，多名知名女網紅、政治人物等119人受害，其中83人提告，今年4月首度開庭時，小玉認罪並鞠躬向被害人道歉，受害者之一的高雄市議員黃捷不接受和解，於本月9日下午現身新北地院表示，要透過法律讓小玉付出代價，希望他真心改過。

▲議員黃捷現身新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，朱玉宸設立「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，影片利用Deep Fake深偽技術，以現成的A片片段，將藝人、政治人物及網紅等人的臉移花接木到女優臉孔上，達到以假亂真程度，犯罪所得1338餘萬元。

▲百萬訂閱的Yuotuber 小玉操盤製作換臉迷片牟利，高雄市議員黃捷也是受害者。（圖／記者賴文萱翻攝）

受害女性包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有多位正妹民代，例如高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等人，受害者超過100人，引起社會關注，其中討論度最高的則是雞排妹。

▲▼雞排妹鄭家純慘遭換臉，變成A片主角。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）





警方於去年10月間到小玉位於新北市樹林區大雅路的工作室及住處搜索，當場扣得現金456萬5000元，今年4月開庭時，小玉對犯行完全認罪，審判長告知小玉，「如有獲得原諒，量刑會少很多」，小玉開完庭後鞠躬向被害人道歉「在這邊我已經坦承犯行，向所有被害人在這邊致上非常誠摯的歉意，謝謝」。

▲小玉被逮，還說自己總算鬆一口氣，因為一直製片很像機器人。（圖／記者張君豪翻攝）

受害者之一的高雄市議員黃捷拒絕和解，並表示必定提告，要為所有受害女性討回公道，她說，「這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！」到了本月6日，黃捷下午2點多現身新北地院表示，雖然有部分受害者決定隱忍，但我不希望這樣的事情持續發生，目前我的影片仍在某些網站被其他網友流傳，真的令我毛骨悚然。所以決定透過司法程序來捍衛女權。

根據自由時報報導，有法界人士透露，小玉屬於新型態犯罪手法，一行為觸犯數罪，將以最重的個資法處罰，最重五年刑；而本案包括藝人雞排妹等119人受害，數罪併罰後，最高可處30年徒刑。