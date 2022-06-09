快訊／網紅小玉賣「換臉A片」出庭　11字冷回記者追問

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

百萬訂閱的Yuotuber 小玉（朱玉宸）操盤製作「換臉A片」販售海撈1338萬餘元，多名知名女網紅、政治人物等超過百人受害，其中83人提告，去年10月被逮，今年4月出庭坦承犯行並對受害者道歉，本月9日再次出庭時，面對大批媒體，小玉面無表情說了一句就快步離開。

▲小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

據了解，朱玉宸設立「台灣網紅挖面」推特（Twitter）帳號與粉絲團，利用Deep Fake深偽技術，以現成的A片片段，將藝人、政治人物及網紅等人的臉移花接木到女優臉孔上，達到以假亂真程度，犯罪所得1338餘萬元。

▲議員黃捷現身新北地院。（圖／記者陳雕文攝）

今年4月首度開庭時，小玉認罪並鞠躬向被害人道歉，受害者之一的高雄市議員黃捷不接受和解，於本月9日下午現身新北地院表示，要透過法律讓小玉付出代價，希望他真心改過。

就在黃捷結束記者會後，突然一個人影閃過，這人就是小玉！媒體隨即上前想詢問他，「對於本案有甚麼話想說？」小玉邊走邊說，「不好意思，可以讓我先過嗎？」接著步入法院。

「換臉A片」案件的受害女性包括雞排妹鄭家純、脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，還有多位正妹民代，例如高雄市議員黃捷、立委高嘉瑜等人，受害者多達119人，引起社會關注。

▲▼雞排妹鄭家純慘遭換臉，變成A片主角。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）



