替4人評分！柯文哲想和陳時中喝酒　不知道蔣萬安優點「長得帥而已」

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選將於11月26日登場，台北市選情呈現「三腳督」局面。國民黨台北市議員闕枚莎13日點名4名藍綠白的台北市長參選人，並要台北市長柯文哲做評分，但柯文哲卻稱不知道立委蔣萬安的優點，還說「就長得帥帥的而已。」至於衛福部長陳時中的部分，柯文哲暗酸「EQ超高」，還說要和對方一起吃飯喝酒。

▲台北市長柯文哲、國民黨台北市議員闕枚莎。（圖／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲13日下午赴台北市議會備詢，國民黨台北市議員闕枚莎先是詢問，外界關注下一屆市長人選，之前柯文哲覺得黃珊珊是心目中最好人選、一定支持黃珊珊參選，現在是否沒有變化？柯文哲回應，沒有變化。

闕枚莎接著放上民進黨籍衛福部長陳時中、無任所大使林佳龍，以及國民黨台北市長參選人蔣萬安和台北市副市長黃珊珊的照片，要柯文哲替黃珊珊、蔣萬安、陳時中跟林佳龍打分數。被問到黃珊珊的優點為何？柯文哲回應，「我有的優點她都有，我的缺點她沒有。」

至於蔣萬安的優點，柯文哲先是愣了約2秒，接著笑說「坦白講我不知道耶！哈哈哈！不熟。就長得帥帥的這樣而已啊！」身為國民黨籍的闕枚莎聽聞柯文哲言論，立刻反擊「他（蔣萬安）的學識好啊！當立委也提過很多法案。」

▲柯文哲市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲認為，蔣萬安在立法院從來不敢衝撞，「我們（民眾黨）立委都跟我說，蔣萬安每次都躲在後面，從來不敢上前線。」且政治要有立場。闕枚莎則趕緊替蔣萬安說明，理性問政不一定要衝撞，國民黨議員在議會也沒衝撞柯文哲，還不是推動很多政績。

而陳時中的優點為何？柯文哲提及，「（陳時中）EQ實在是超高，真厲害！EQ是我看過最厲害的，要是我坐在那個位子，早就不知道動怒幾次了，人家怎麼戳他，他就可以⋯我們聽的人都快中風了，他還可以講得這樣，哇！厲害！我都覺得實在是厲害。」闕枚莎認為，柯文哲不像是在讚美陳時中，但柯文哲並未正面回應。

最後關於林佳龍的優點，柯文哲稱，自己跟對方滿熟的，所以不好意思在這邊說，「小英（意指總統蔡英文）⋯他們民進黨也會擋他、不讓他選。」並認為林佳龍的優點就是年齡剛好、壯年時期。

隨後，闕枚莎拿出一塊有陳時中、林佳龍、蔣萬安和黃珊珊的大板子，旁邊寫有「一起吃飯喝酒」、「一起合夥創業」、「一起評論時事」、「一起困在荒島」等字，要求柯文哲進行連連看，讓柯文哲不斷哈哈大笑，直言「太危險了！」

柯文哲秒選和黃珊珊「一起合夥創業」，而蔣萬安則是「一起困在荒島」。被問到要與陳時中做什麼？柯文哲語帶諷刺地說「那一定是吃飯喝酒啊。」至於林佳龍則是談論時事，因為對方畢業於耶魯大學，使柯文哲認為能和政治博士聊天。