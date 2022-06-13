黃珊珊選北市掛什麼黨籍？　他曝6年前競選文宣：應該要掛民進黨籍

▲首都改革陣線文宣。（圖／翻攝詹為元臉書）



記者杜冠霖／台北報導

年底九合一選舉接近，國民黨由立委蔣萬安代表參選、民進黨以衛福部長陳時中呼聲最高、而同樣有意角逐的北市副市長黃珊珊，近日卻陷入黨籍爭議，對此，北市議員參選人詹為元在臉書貼出一張黃珊珊2016年競選文宣，詹表示，就像文宣上說的，投民進黨=投黃珊珊=投蔡英文，個人推薦黃珊珊掛民進黨籍，反正民進黨市長人選還沒決定。

九合一大選年底開打，外界也關心台北市長人選，但黃珊珊仍掛親民黨籍，年底打算以無黨籍參選，不掛民眾黨籍的做法，也引起部分民眾黨內部人士反彈，現在又傳出，柯文哲打算要在7月初用民調來決定黨籍，對此，黃珊珊回應，這是空穴來風。

對於「黨籍民調」傳言，詹為元表示，姑且不論用民調來決定黨籍有多麼荒謬，「但我這個人很客觀，黃珊珊已經說此事乃空穴來風，所以我也幫她呈現這說法。」

對於黃珊珊黨籍議題，詹為元也po出一張黃珊珊2016年競選文宣，並表示，如果真的要民調決定黃珊珊黨籍，個人推薦「民進黨」，文宣上投民進黨=投黃珊珊=投蔡英文，「這樣還不入民進黨？反正民進黨市長人選還沒決定。」

在2016年九合一大選中，民進黨中常會拍板，要在11個選區支持非民進黨候選人，「進步大聯盟」儼然成形。除黃國昌、洪慈庸、林昶佐等人外，台北市6個未提名選區也確定支持潘建志、黃珊珊、林昶佐、范雲、楊實秋、李慶元，又稱「首都改革陣線」，民進黨支持的對象橫跨4黨5色。