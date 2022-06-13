「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長游錫堃12日表示，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，引來各界關注。國民黨立委江啟臣認為，維持台海和平，兩岸應建立對話溝通及互信機制，不應拿軍武來說嘴，免得後悔莫及。

游錫堃接受「台灣海外網」的邀請，以線上視訊的方式進行「防衛意志是護台良方-烏俄戰爭的啓示」的專題演講。游錫堃指出，烏俄戰爭對台灣的啟示，就是不要以為中國不會發動戰爭，一定要事先做好準備，同時也要自助人助，展現台灣人的防衛意志，要讓中國知道侵台會付出代價。

游錫堃也透露，早在他擔任行政院長的時候，就知道雲峰飛彈可以打到北京，但是自己不能說，而現在雲峰飛彈已經量產，台灣當然沒有要侵略中國，北京攻打台灣前要先想想，台灣已有攻擊北京的能力，中國不要傷敵八百、自損一千。

江啟臣表示，近期許多人對於台海和平穩定都發表看法，最近在新加坡舉行的香格里拉會談中，日本防衛大臣岸信夫就提出，台灣海峽的和平與穩定，不只對日本，對整個國際社會來說也極為重要，而烏克蘭總統澤倫斯基也建議台灣政府使用外交途徑事前化解衝突。

江啟臣認為，「七分政治三分軍事」，就是希望避免兩岸有意外、擦槍走火，在區域環境緊張的狀況底下，各方都是鼓勵對話取代對抗，千萬別等到衝突升高、戰爭爆發，再來尋求溝通、外交預防都後悔莫及。

江啟臣呼籲，蔡政府不要為了政治利益而忽視在野的苦口婆心，即便如此，國際上的忠告也請務必採納並深思。