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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打壓參選新人？插旗宣傳全沒收　田中鎮公所說話了

▲田中鎮代會提案「競選無旗幟」全數通過。（圖／田中鎮公所提供）

▲田中鎮代會提案「競選無旗幟」全數通過。（圖／田中鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

2022五合一大選將於11月26日登場，田中鎮代會今天通過提案「競選無旗幟，乾淨安全大進步」，被外界質疑是打壓參選新人的做法，公所也解釋，這是不能在包括公園、運動場、大馬路及公有地等領域插旗懸掛競選文宣等物，另外造勢場合，2小時內必須清除旗幟及看板等宣傳物，否則一律沒收，並從即日施行。

鎮公所指出，每到選舉大街小巷旗海飄揚，不單是對各巷口出入民眾的安全造成影響，更是有礙市容觀瞻，田中鎮鎮民代表會代表謝自強在2018年的第20屆第8定期會提案後，在主席蕭飛龍、副主席曾福傳暨代表全數一致通過後，將於2022年五合一選舉推行，希望還給鎮民一個乾淨的街道。

▲田中鎮代會提案「競選無旗幟」全數通過。（圖／田中鎮公所提供）

依據彰化縣競選活動期間競選廣告物使用管理規則，2007年 1月28日府法制字第0960266647號中即已提到候選人競選辦事處及服務處所在地周圍三十公尺內、推薦候選人政黨各鄉（鎮、市）黨部及分部所在地周圍三十公尺內、候選人之後援會所在地周圍二十公尺內不在限制範圍內，可以有旗幟或者布條競選廣告之外，田中鎮內各公共空間皆不得出現競選旗幟或者布條，還請呼籲候選人遵守以維護民眾良好觀感。

鎮長洪麗娜特指示清潔隊，即日起一直到今年的11月26日為止，建立拆除巡查責任區域、週週有禮（資源回收兌換方式）、廣告機車隊來加強稽查與拆除後暫時保管至資源回收場（田中鎮復興路335號），務求將這一項田中鎮鎮民代表會與田中鎮公所攜手合作的創新作為做到最好。

▲田中鎮代會提案「競選無旗幟」全數通過。（圖／田中鎮公所提供）

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