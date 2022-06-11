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佛心價！彰化店高人氣早餐熱賣30年　5元銅板價外地人也搶嘗鮮　

記者唐詠絮／彰化報導

真的佛心價！彰化彰水路溪湖糖廠附近有一家早餐店，飲料5元，水餃4顆10元、蛋餅10元、飯糰15元、手工沖泡咖啡牛奶10元，CP值高又不減料，清晨5點開店，不到10點全數完售，上午還有遠從桃園及台中的民眾，衝著高人氣，到店內吃早餐嘗鮮，闆娘還貼心的開爐現煎比臉大蛋餅，讓客人大呼「超讚」。

▲▼彰化溪湖高人氣早餐店。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化溪湖高人氣早餐店。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化溪湖高人氣早餐店。（圖／記者唐詠絮攝）

▲早餐店內手工沖泡無糖咖啡牛奶10元。（圖／記者唐詠絮攝）

這家名為「稻麥香早餐店」在溪湖中央公園旁，雖然大樹下的招牌都已經斑駁，但難忘的滋味早已深植在當地人心中，而老闆及闆娘為人更是低調，直說現場可以拍，但就是頻頻揮手不願意露臉。

據悉，闆娘夫妻在地經營今年邁入第31年，夫妻倆都是溪湖人，婚後闆娘便辭掉原來工作改作早餐店，老闆後來也因為要兼顧懷孕的老婆，也加入行列，每天2點起床，5點開店到中午12點關店，每周四公休，夫妻倆從無到有，一步步經營到現在。

▲彰化溪湖高人氣早餐店。（圖／記者唐詠絮攝）

▲桃園遊客一大早南下到店。（圖／記者唐詠絮攝）

店內餐點有西式也有中式，全部都是手工現做，單價5元到20元不等，尤其10元「古早味蛋餅店」更是必點招牌，用整一顆蛋加特製餅皮，簡單的味道，擄獲不少饕客的心，闆娘笑著說，現在物價上漲，有不少人問她賣這樣便宜價格，會有賺錢？她說，「看到顧客們吃得飽又滿足就賺回來了」，上午店內有來自桃園、台中的顧客，進到店內已經全部售完，闆娘還很貼心為他們現煎熱騰騰的蛋餅，配上一大杯飲料，不僅溫暖了他們的心，也讓外地遊客見識到彰化人滿滿的人情味。

▲彰化溪湖高人氣早餐店。（圖／記者唐詠絮攝）

▲水餃四粒竟然只要10元，真的是佛心價。（圖／唐詠絮攝）

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