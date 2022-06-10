利用獨角仙繁殖期捕抓虎頭蜂泡米酒　超猛阿伯1罐賣千元

記者唐詠絮／彰化報導

彰化榮家政風室主任劉昌元趁著今天(10日)前往豐柏步道健行時，在南投交界處遇到1名捕蜂阿伯，拿出網子從樹上抓虎頭蜂，25隻裝進米酒的寶特瓶裡一放，一問才知道，這名阿伯是利用獨角仙繁盛期，光臘樹會流出汁液吸引蜂群，屬季節限定，隨口喊價1罐一千，馬上就4千元落袋，讓外人看得又驚心是又羨慕。

▲阿伯抓虎頭蜂泡米酒1罐裝25隻賣千元。（圖／劉昌元提供）

據了解，這名阿伯在豐柏步道現抓虎頭蜂現泡現賣，已經長達2年時間，在捕蜂界累積極高的人氣，就連彰化有女王蜂稱號黃玉芬的爸爸(捕蜂達人)，也是他的忠實客戶之一，今天上午在現場露一手捕蜂，讓在一旁看得的人驚嘆連連。

▲豐柏步道獨角仙大爆發。（圖／劉昌元提供）

阿伯還透露說，用來泡酒的虎頭蜂，一定要這個獨角仙交配期的紅色虎頭蜂，而且第一次還不能泡高粱酒，第一次要使用米酒裝半瓶，等到2個月後再加入高粱酒，才有療效， 1瓶1千，吸引不少熟門熟路的朋友爭相前往購買。

而近日正值獨角仙大爆發，也有動保人士在坊間看見有民眾公然販售，對此野鳥學會理事李璟泓強調，獨角仙雖不列入保育類，但也不應該商品化，也希望民眾能配合，共同維護生態平衡。



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