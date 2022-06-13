上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

▲左、右哪邊是上半身？仰臥俑的奇特姿勢曾讓專家一度不解其用意。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

圖文／CTWANT

規模宏大的秦始皇陵墓每年都有新發現。西安秦始皇帝陵博物院考古團隊，11日展示一尊最近修復完的「百戲俑坑」陶俑，掀起各界熱議，這尊被稱為「仰臥俑」的陶俑，由於呈現雙臂向上伸展的仰臥姿勢，乍看幾乎分辨不出哪邊是上半身和下半身，就連考古專家也只能一度「推測」而非確定仰臥俑的真實身分。

▲從上方看「仰臥俑」，姿勢更顯奇特。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

綜合陸媒報導，仰臥俑出土於K9901陪葬坑，該坑自1999年試掘、2011至2013年進行整體重掘，共出土彩陶近30件，而這尊編號為28號的仰臥俑，就是團隊目前修復的25件中的其中一件。雖然被命名為「百戲俑坑」的K9901陪葬坑，本身就因其陶俑具備更多娛樂性質，而與兵馬俑有不小差別，但仰臥俑的出現仍讓專家們大開眼界。

長154公分，重101.4公斤的仰臥俑，出土時與其他「同事」一樣幾乎殘缺不堪，專家耗費9個月修復後，卻發現俑呈現肢體向上伸展、半身拱起的姿態，加上俑的頭部及雙手缺失，一瞬間差點分不出來哪邊是上半身、哪邊是下半身，之後確認彎曲摺疊處為雙腿、向上伸展的肢體為雙手，整體宛如在進行雜技表演般，而專家也因陪葬坑性質與陶俑動作，推測仰臥俑與同坑陶俑一樣是象徵著秦代宮廷娛樂雜技的俑群。

▲仰臥俑怪異的姿態，幾乎讓參觀的民眾都看錯了方向。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

此外，專家也在仰臥俑腹部彩繪上發現一處三連指手指紋痕跡，雙臂也有明顯的夾紵痕跡，並在膝蓋觀察到到有二次覆泥痕跡，這些都為研究陶俑製作工藝研究提供重要的方向和線索。而目前仍處於挖掘中的秦始皇陵墓，官方與學界仍有「不主動發掘帝王陵墓」的默契。

▲另兩尊修復完成的百戲俑。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

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