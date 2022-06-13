　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

仰臥俑的奇特姿勢曾讓專家一度不解其用意。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

▲左、右哪邊是上半身？仰臥俑的奇特姿勢曾讓專家一度不解其用意。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

圖文／CTWANT

規模宏大的秦始皇陵墓每年都有新發現。西安秦始皇帝陵博物院考古團隊，11日展示一尊最近修復完的「百戲俑坑」陶俑，掀起各界熱議，這尊被稱為「仰臥俑」的陶俑，由於呈現雙臂向上伸展的仰臥姿勢，乍看幾乎分辨不出哪邊是上半身和下半身，就連考古專家也只能一度「推測」而非確定仰臥俑的真實身分。

仰臥俑呈現奇特的伸展樣貌。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

▲從上方看「仰臥俑」，姿勢更顯奇特。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

綜合陸媒報導，仰臥俑出土於K9901陪葬坑，該坑自1999年試掘、2011至2013年進行整體重掘，共出土彩陶近30件，而這尊編號為28號的仰臥俑，就是團隊目前修復的25件中的其中一件。雖然被命名為「百戲俑坑」的K9901陪葬坑，本身就因其陶俑具備更多娛樂性質，而與兵馬俑有不小差別，但仰臥俑的出現仍讓專家們大開眼界。

長154公分，重101.4公斤的仰臥俑，出土時與其他「同事」一樣幾乎殘缺不堪，專家耗費9個月修復後，卻發現俑呈現肢體向上伸展、半身拱起的姿態，加上俑的頭部及雙手缺失，一瞬間差點分不出來哪邊是上半身、哪邊是下半身，之後確認彎曲摺疊處為雙腿、向上伸展的肢體為雙手，整體宛如在進行雜技表演般，而專家也因陪葬坑性質與陶俑動作，推測仰臥俑與同坑陶俑一樣是象徵著秦代宮廷娛樂雜技的俑群。

▲▼ 0

▲仰臥俑怪異的姿態，幾乎讓參觀的民眾都看錯了方向。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

此外，專家也在仰臥俑腹部彩繪上發現一處三連指手指紋痕跡，雙臂也有明顯的夾紵痕跡，並在膝蓋觀察到到有二次覆泥痕跡，這些都為研究陶俑製作工藝研究提供重要的方向和線索。而目前仍處於挖掘中的秦始皇陵墓，官方與學界仍有「不主動發掘帝王陵墓」的默契。

另兩尊修復完成的百戲俑。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

▲另兩尊修復完成的百戲俑。（圖／翻攝自秦始皇帝陵博物院）

延伸閱讀
40歲生第一胎再懷二寶…八點檔女星曝求子過程　揭「這件事」最重要
疫情趨緩交往2年男友回家搞失蹤　她上網協尋結局卻超傻眼
「下雨、睡姐姐家」她怒曬員工請假超狂理由　網一看翻白眼：這小孩太扯

►外食必備！「六合一」餐具吸管組才333元還買一送一

ET快訊
快訊／丁特槓橘子公平交易委員會！裁決出爐
館長開嗆「台灣人賺人民幣」：必須先臭台灣　網搶猜酸誰
42歲GINO吐「不婚不生」真相！　認了走不出來
「台灣雲峰飛彈可以打到北京」　他看游錫堃一句話警告：別後悔
YouTuber「上海回台文化衝擊」遭出征！發文喊話了
正妹直播主「北捷遭噴精」！他認了誤噴判無罪
網銀轉帳備註「3次好舒服」惡整他！最慘後果曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國台辦：蔡英文捍衛「民主」是假　謀「獨」是真

收養狗仔越養越怪...類熊掌、長不大　經鑑定是「二級保護動物」

香港再發1.9萬元消費券　「意圖永久離港」市民不能領

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

澤連斯基呼籲支持台灣？　陸外交部：他相關表態未提及台灣問題

魏鳳和「不惜一戰」表態強硬？ 　陸學者指很正常：更多是政治問題

女大生圖書館被下「春藥」！嫌犯為高材生學長　超硬背景照片曝

三星堆1公尺長最大銅獸亮相　頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

陸外交部：台海非國際水域　中國享有主權權利和管轄權

唐山懲惡整治治安！推「雷霆風暴」行動鼓勵全民檢舉　含6類內容

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

金門首次賽車無受傷紀錄　琦玉集團「D2車隊」奪冠

萌貓手不動！媽：妳手麻？　下秒「靈活打人」根本在騙

蕭志瑋模仿26名人唱《愛你》　幫蕭敬騰改歌詞「回家鄉去」XD

「唐山暴力」演藝圈發聲！辰亦儒：平安該是基本　成龍氣到沒睡...舒華PO文「受夠敗類」

李沛旭「超巨手臂」練成大隻佬　周孝安媽媽虧：那麼小隻比什麼

國台辦：蔡英文捍衛「民主」是假　謀「獨」是真

收養狗仔越養越怪...類熊掌、長不大　經鑑定是「二級保護動物」

香港再發1.9萬元消費券　「意圖永久離港」市民不能領

上半身在哪邊？秦始皇帝陵神秘「仰臥俑」　身分連專家也不解

澤連斯基呼籲支持台灣？　陸外交部：他相關表態未提及台灣問題

魏鳳和「不惜一戰」表態強硬？ 　陸學者指很正常：更多是政治問題

女大生圖書館被下「春藥」！嫌犯為高材生學長　超硬背景照片曝

三星堆1公尺長最大銅獸亮相　頭頂站小人寬嘴巴撞臉佩佩豬

陸外交部：台海非國際水域　中國享有主權權利和管轄權

唐山懲惡整治治安！推「雷霆風暴」行動鼓勵全民檢舉　含6類內容

新竹妹告性騷擾　按摩師開庭還原姿勢「差9公分」判無罪

延長線1錯誤用法「絕對不能犯」　灰塵過多也會影響安全

快訊／丁特槓橘子公平交易委員會裁決出爐⋯臉書喊「正義必得伸張」

2022「人馬賽跑」36公里結果出爐　人類大勝2分鐘

撩人於無形！精選10款神級香水　清新、典雅是夏季女性最佳代名詞

喵～萌貓每天「狗化碎碎唸」要求出門散步　媽嘆：只能自己受著了

一生僅1次機會！許光漢叩關金曲新人　「確定缺席典禮」原因曝光

手拿麵包被撞掉！暴走男移「廣告陸橋」擋道　狂喊：保留證據　

國台辦：蔡英文捍衛「民主」是假　謀「獨」是真

那邊狂感染！她愣喊：無性經驗　醫一問「廁所衛生紙放哪」秒懂了

爸媽開車到台中訪友！女兒突開車門跳下　狂奔數百公尺「逆向上匝道」

大陸熱門新聞

唐山9男打1女！燒烤店遭網罵爆　她淚發聲

又是唐山！駐唱女歌手遭黑道關狗籠警方還吃案

唐山女舉報遭黑幫痛毆「關狗籠16小時」

單身女深夜回飯店　竟遭陌生男闖入房間

唐山被打女客傷勢曝光　頭臉嚴重變形腫脹

唐山打人案5嫌有前科　涉拘禁、傷害

四川驚現「唐山打人」翻版！ 路人飛踢退惡徒畫面曝...真相再反轉

5男暢飲後「主動打掃」　闆娘大讚

又有暴力案！唐山警再抓8嫌

唐山打人嫌開麥巴赫逃亡！見警嚇到棄車

女大生圖書館被下催情藥！嫌犯為高材生學長

陸女團成員也被騷擾！噁男死纏爛打逼敬酒

唐山警醜聞爆不完！打人案由別市異地偵辦

紅衣女當街遭虐殺放血！淒厲慘叫掙扎影片瘋

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

首見BA.4、BA.5入侵！今增109死

小甜甜結婚1年怒要離婚！「列老公4罪狀」

「啪啪啪黃金公式」曝光　網驚：會精盡人亡

深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩

女歌手大遲到2小時「露奶登台」　怒嗆粉絲後離場

南美館「地獄展」太狂　萬人敲碗午夜場

《咒》真實事件！長女17年前慘死　屋內貼滿符咒

他漲租逼走24年麥當勞　10年後「不堪空租」默默調回原租金

北市凶宅要價4580萬！網驚：死者是大咖女星

一台報廢摩托車　讓他失去25年警察工作還要坐牢

飯店退房「1備品」必拿！內行認證超好用

你的阿嬤掉了！機車「大法師過彎」真相曝

「八音才子」黃文擇驚傳逝世！享壽67歲

無敵星星沒用！　護理師3度確診

女同事喝3瓶就醉！交往後「喉嚨借過」他傻眼

更多

最夯影音

更多
YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！

YouTuber嫌「台北不如上海」　孫德榮怒轟：不要回來啊！
校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

校園見孔雀穩站搭單車　京都大學獨特日常風景

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

長腿妹整復痛到哇哇叫！　師傅壓腳快狠準網求地址

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

阿金尾巴變螺旋槳大力飛撲　爸接「愛的撞擊」手機秒噴飛

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

床上玩「雙人開合跳」　下秒慘被踩GG痛到臉歪

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面