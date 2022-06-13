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今年「最後一波梅雨鋒面」這天抵台！颱風季登場3大天氣重點出爐

記者李宜秦／台北報導

今明兩日天氣穩定炎熱，週三、四將迎來今年梅雨季最後一波鋒面，各地降雨機率提高，西半部有局部大雨，週五以後天氣則又趨於穩定，梅雨季結束後，未來三個月天氣就需留意高溫、颱風、午後雷陣雨三大重點。

▲▼冬天,冷氣團,回暖,冬陽,太陽,路人,行人,。（圖／記者林敬旻攝）

▲今日各地天氣穩定炎熱。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局技正羅雅尹表示，週末影響台灣的鋒面逐漸北移，今明兩日是未來一週降雨區域最少的兩天，今天各地多雲到晴，只有下午過後山區有零星雷陣雨，且降雨範圍侷限在山區也較少。

明天午後雷陣雨範圍略大，以各地山區、北部、東北部為主要降雨範圍，尤其北部、東北部山區可能有局部大雨。

▲▼天氣 梅雨鋒面 下雨 撐傘 街頭行人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲週三、四降雨機率高。（圖／記者屠惠剛攝）

週三、四最後一波梅雨鋒面靠近，各地天氣不穩定，西半部不定時有短暫陣雨或雷雨，東半部有午後雷雨，且各地午後雷陣雨是明顯，西半部山區要留意局部大雨。

週五鋒面北移離開台灣，西南風影響下，週五到週日各地多雲到晴有午後雷陣雨，中南部夜裡、清晨有局部降雨。

未來一週溫度偏高，今明兩日高溫約33到34度，東南部有焚風，週三、四高溫略降3到4度，但北部仍有30度，中南部溫度更高，週五降雨減少，氣溫再度回升。

臉書專頁天氣即時預報指出，根據最新模擬顯示，週三、四的鋒面可能是今年梅雨季最後一波鋒面了。梅雨季結束後，緊接著就是「太平洋高壓」登場，也意味著：盛夏、颱風季、午後雷雨，將主導未來三個月的天氣。

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