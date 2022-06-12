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梅雨強勢來襲　澆不熄台南做工行善團行繕熱情

▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日適逢梅雨季節，連日下雨綿綿，氣候十分不穩定，台南市勞工局與做工行善團不畏風雨，攜手一同為落實黃偉哲市長「希望家園」的施政理念而努力，做工行善團本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。

▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

玉井區的陳姓案主平時因照料高齡母親與兒孫未就業，家中經濟來源全靠妻子從事臨時工所得，所居房屋為老舊平房，屋瓦有漏水問題，屋內木製天花板已損壞坍塌，門窗亦有壞損，但因經濟能力有限無力自行修繕。「做工行善團」團隊已於前幾日由鋁製品志工完成損壞之鋁門窗汰換；泥水志工拆除坍塌之木製天花板；電氣志工完成客廳與臥室之電線施工；金屬志工進行C型鋼骨補強施工，住在當地的大台南總工會溫金輝理事也熱情地提供午餐，及帶來芒果冰給志工夥伴打氣消暑。6/12日由木工志工接力完成屋頂角木板材補強施工，希冀早日完成修繕幫助案家提升居住品質。

▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現年66歲居住於官田區的黃姓案主，從40歲即開始洗腎，無法就業，長期以來只能依靠低收津貼每月8千多元維持生活。黃君目前獨自居住於祖厝平房一側，但所居房屋屋瓦已老舊，漏水嚴重導致室內天花板隔間腐爛坍塌，黃君因經濟能力有限無力自行修繕。做工修繕團隊已由泥水工會進行屋頂紅瓦拆除整修施工，今日由電氣工會和木工工會分別進行電線配置、燈具更換、隔間、天花板裝潢施工，後續再進行油漆美化工程，藉此改善案主的生活空間。

▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住柳營區的低收入戶黃姓案主一家，所居房舍窗台門板已老舊滲水，目前衛浴設備在屋外，廁所環境簡陋衛生環境不佳。經過日前「做工行善團」的接力，目前已由鋁製品志工完成老舊紗窗門的汰換；電氣志工完成老舊電線汰換、化糞池埋設及照明安裝；木工志工則完成室內輕鋼架、隔間及廚房(衛浴)等塑膠天花板施工；油漆志工完成浴室防水工程；泥水志工完成廚房和浴室牆壁磁磚的鋪設。今日由泥水志工繼續接力完成浴室地面的磁磚鋪底，衛浴空間的雛形已完成大半，待後續電氣志工安裝衛浴設備和油漆志工粉刷壁面後即可完工，將可改善案家原浴廁簡陋之問題。

▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

居住於嘉義縣大埔鄉的獨居莊姓阿嬤高齡77歲，所住房子屋頂年久失修漏水嚴重，天花板因滲水嚴重已部分坍塌，室內電線老舊、壁面與窗台等亦有破損，經當地慈善團體尋求勞工局「做工行善團」協助，近日前往會勘商討，已由鋁製品工會和金屬工會志工，完成門板安裝和屋頂石棉瓦三角處加強鋼板施工。今日電氣工會一早就集合出發，穿過蜿蜒道路來到案家進行客廳、臥室電線配置施工，希望能盡快完工讓阿嬤有個舒適住所，不用再因下雨天而擔憂到睡不著覺。安道社會福利慈善事業基金會大埔關懷據點也提供午餐，感謝志工遠道前來協助弱勢阿嬤修繕房屋。

▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市做工行善團，本周假日馬不停蹄兵分4路進行修繕，盼儘快給弱勢家庭有個遮風避雨的家，能安心居住生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，「做工行善團」志工真的很感心，一直心心念念修繕中的個案會不會因為連日豪雨而無法好好居住其中，因此這周日不畏風雨修繕腳步依舊不停歇，接棒完成既定的修繕行程。尤其現值夏季，氣候炎熱，又遇梅雨季節，時而下雨時而出太陽，氣候悶熱，修繕志工出勤都不說苦，甚至樂在其中，因為出於一顆助人的心，希望社會上能多點暖心正能量共創希望家園。

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