深夜紅燈迴轉…長庚醫被攔！員警「2句話」讓他淚崩了

▲疫情期間最辛苦的就是醫護人員。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣面臨Omicron大流行之際，醫療量能緊繃、醫護人員每天疲於奔命，但在疫情期間總能看見溫暖。林口長庚醫院醫師林思偕分享自己近日因忙到深夜，加上過於疲累沒注意紅燈而違規迴轉，遭警察攔下關切，沒想到對方「2句話」竟讓他流下男兒淚，網友看完感動翻。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風溼科主治醫師林思偕在臉書記錄，兩週前某晚自己從醫院開車返家，先是右轉、慢慢靠近內線，打算在第一個紅綠燈迴轉，眼見前方沒有來車，加上夜色已深沒注意燈號即迴轉，「不久，我就聽到了警笛聲，兩輛警車尾隨在後，示意我pull over（路邊停車）。」

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自己小心翼翼停好車後，兩位員警向他走來，他搖下車窗，其中一人說，「根據我的觀察 ，先生你剛剛好像紅燈迴轉了。」接著另一人善意提醒，「還有 ，你左邊車尾燈好像不亮」、「車燈壞了嗎？」他回答，2週前就知道車燈壞了，但沒時間修理。

▲員警超暖2句話，讓醫師秒淚崩。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

員警核對完證件後，對對講機呢喃了一陣子，接著對他酒測，心裡想著可能要被罰錢了。此時員警開口，「看你從那個停車場出來， 應該是長庚醫院的員工吧？」他也如實回答，並秀出醫院識別證。

其中一名員警仔細端詳了他，「你的眼睛有點紅，是不是太累了？」接著兩人竊竊私語了一陣子，然後轉頭對他說，「下次開車要小心點」後隨即離去。晚餐還沒吃的林思偕轉進路邊的麥當勞得來速，點完餐後「我的眼淚簌簌流下來。」

網友看完後相當心疼，「醫生您太累了辛苦了，抽點時間做個身體舒壓」、「辛苦的醫生，當然要體恤啊！辛苦的警察揪甘心啊！」、「意料之外的溫暖關心和不開單禮物，好感動！」、「人間有溫情」、「抱抱，辛苦了」、「我也是鼻頭酸酸」。