明雨區擴大　全台連下2天時間曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

周二午後雷雨範圍擴大！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周三、周四是水氣較多的兩天，西半部降雨機率提高，東半部以午後雷陣雨為主。氣象專家吳德榮提醒，周三有「劇烈天氣」發生機率。

氣象局今天（13日）清晨對連江縣、金門縣發布「濃霧特報」，今天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，目前金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天、周二鋒面逐漸北抬，吹西南風，中南部偶爾有局部短暫陣雨或雷雨，但量質比較局部，其他地區為多雲或多雲到晴，午後北部、東北部和東部有雷陣雨，今量質較少，周二稍微比較多一點；今各地高溫31-34度，東南部有焚風發生機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周三、周四鋒面又比較靠近台灣，水氣增多，西半部降雨機率提高，東半部以午後雷陣雨為主；周五到周日鋒面遠離，環境場偏南風，南部和東南部、有時範圍較廣擴及中部，偶爾有局部雨，其他地區留意午後局部雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周三滯留鋒再度南下，掠過台灣北部，各地轉有局部陣雨或雷雨，仍有「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）發生的機率；周四至周日滯留鋒逐日北移，太平洋高壓並未增強西伸，南方水氣增多，天氣悶熱、大氣很不穩定，午後有強對流發展，仍屬梅雨季多雨的型態，應持續注意較大雨勢。

▼周三、周四鋒面再靠近轉雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）