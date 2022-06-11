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快訊／氣象局發布9縣市「大雨特報」　注意雷擊及強陣風

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局發布9縣市大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

氣象局18點30分發布9縣市大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台南市、宜蘭縣。

受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今(11)日北部、東北部及台南有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水。

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▲▼2022/06/11 18:30氣象局發布9縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲大雨特報涵蓋區域。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，下週一、下週二(13日、14日)台灣位於西南風的環境，水氣偏少，迎風面的中南部在清晨到上午這段期間有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後北部、東北部及東部的山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

下週三、下週四(15日、16日)北方的鋒面較靠近台灣，水氣增，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週五、下週六(17日、18日)鋒面往北遠離，台灣附近風場為偏南風，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

19日至21日偏南風影響，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；後期預報仍有不確定性。

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