威士忌與藝術對話！格蘭路思獻上雪莉單桶印象「3D線上藝廊」與元宇宙全台首發NFT

▲格蘭路思推出「2022台灣珍稀限定雪莉單桶系列」重構威士忌印象，同時以前所未有的質感規模，打造集結藝術與設計互動的「線上藝廊」饗宴。（圖／品牌提供，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

蘇格蘭是目前最受歡迎的威士忌產區，品牌更是多如繁星，各酒廠的橡木桶、蒸餾法、水源，都醞釀出各自的獨特風味。以獨樹一格的風味在酒友心中留下深刻印象的格蘭路思，繼Soleo花香雪莉系列後，推出2022台灣珍稀限定雪莉單桶系列，其包裝設計，以印象派藝術名畫相互呼應呈現，重新建構人們對於威士忌的印象，打造雪莉桶新思路，更以前所未有的線上藝廊規格，展演結合梵谷、塞尚和莫內等印象派大師神作的「雪莉單桶印象3D線上藝廊」！

立即參觀：https://theglenrothes-exhibition.tw （線上藝廊採3D展示方式，建議以iPhone i8以上之版本，或用電腦瀏覽器參觀）

雪莉桶新思路 -「雪莉單桶印象」系列

格蘭路思重新定義頂級雪莉桶標準！

為何此次閱酒無數的酒饕，獨獨對格蘭路思雪莉桶毫無抗拒能力？事實上，創始於1879年的格蘭路思，早在創辦初期，就以手工細膩鍛造橡木桶的堅持，奠定了追求雪莉桶新思路的旅程！格蘭路思更以百年傳承工藝，致力於製桶、釀造、水源到蒸餾等步驟，以更嚴苛的門檻與標準，重構專屬於格蘭路思的「雪莉桶新思路」風格！而Soleo系列以堅持以百分之百珍稀手工訂製雪莉桶陳年熟成外，酒廠座落的位置還坐擁五大私有軟水源，購入周邊土地，以確保甘純的軟水維持一貫純淨。接著再以長達11小時的「慢速蒸餾法」淬取醇厚且純粹的酒質，同時強調原始不添加色素的自然酒色，酒體呈現滑順優雅且綿甜不膩的花果香餘韻，更有「花香雪莉」雅稱。

以Soleo系列收服無數酒饕還不夠，此次重磅登場的「雪莉單桶印象」系列，共推出15年、16年、18年單桶原酒，每個年份全球僅600餘支，除了以頂級木料手工製作最奢華細膩的雪莉橡木桶，一個個絕無僅有的橡木桶也有專屬編號，只為了讓單桶原酒不僅承載最頂級的酒質與酒色，更要以限量編號和客製化酒標與包裝，凸顯「錯過即不再」的珍稀無價。

絕釀美酒x印象派藝術

為「台灣限定版」交織出令人低迴不已的耽美滋味！

如曾經顛覆西洋畫壇的「印象畫流派」，精準捕捉到光影瞬息間流動的迷人層次，以單桶原酒和醇厚悠長的鮮明風味引人沉醉的單桶原酒限定系列，更要在味蕾與喉間留下令人難忘的悸動。

格蘭路思此次在「台灣珍稀限定版」的設計上特別將酒款與藝術結合，以豐富乾果、薑餅甜味，帶出太妃糖的香甜及優雅的木質調性的「15年單桶原酒」恰恰對應梵谷名畫《夜晚露天咖啡座》的氛圍。以奶油香草味襯著奔放的熱帶水果香，並微微透出柑橘清香的「16年」，則是選了畫中擁有相同元素的塞尚《牛奶糖和水果的靜物》。最為頂級的「18年」，呈現相當稀有的無花果乾特殊氣味，交揉糖蜜、太妃糖的香甜，在口中繚繞不散的香料尾韻，與莫內的《吉維尼的莫內花園》相得益彰！

▲▼15年、16年、18年單桶原酒，分別對應不同的印象派名師大作。

2022酒饕「宅家獨飲」首選

格蘭路思「雪莉單桶印象」3D線上藝廊

熟悉威士忌市場的酒友都知道，擁有專屬編號的單桶原酒珍稀難得，而眼前就有這麼一場為期1個月的線上藝廊活動，免出門、毋需保持社交距離，就此打開與過往截然不同的品飲體驗！

無論你是威士忌世界的入門者，或是格蘭路思的頭號粉絲，這一個月以來是不是為了防疫，而大幅度地減少上酒吧、與親友把酒言歡的次數？深懂品酒人心聲的格蘭路思，特別在2022/06/10～2022/07/10規劃為期1個月的「雪莉單桶印象3D線上藝廊」，將梵谷、塞尚、莫內等印象派大師的「夜晚露天咖啡座」、「牛奶罐和水果的靜物」和「吉維尼的莫內花園」大作與2022台灣限定格蘭路思單桶系列，以藝術與威士忌的對話呈現於設計細緻的線上藝廊中。

為了讓喜愛藝術的威士忌之友，在螢幕前也能被傳世畫作激盪出滿滿靈感，或單純為筆觸、光影之美而撼動，在特別規劃下，消費者能以360度視角、全面性地細膩觀看，所有走進線上藝廊的訪客，身邊沒有需要保持距離的同好，手邊更可端著格蘭路思單一麥芽威士忌，微醺地品畫品酒，絕對是親臨畫廊現場也無法比擬的觀展經驗！

完成線上互動有機會蒐集「全台首發限量序號NFT」

再抽10位幸運兒獨享「單桶系列迷你酒」精品禮盒

歡迎全球酒友線上觀展的「雪莉單桶印象3D線上藝廊」，展期1個月，建議有興趣的粉絲把握時間，因為一但錯過，不只是錯失可以沉浸在大師畫作細節的難得時光，也可能就此錯過與單桶雪莉的香甜酒香，在唇間味蕾相遇的機會。

展覽期間，只要線上參加並完成指定互動，就有機會獲得指定酒吧折價券，疫情趨緩後即可重溫懷念的酌飲時光。此外，更有10位幸運兒有機會獨享「全台限量格蘭路思單桶系列迷你酒精品禮盒」，另也有300名獲得精美好禮的機會。口袋頗深的大戶，更可以試試運氣，獲得「整套3款雪莉單桶系列認購權」的限量3名機會，一次把全球限量的雪莉單桶收進自己的專屬藏酒櫃中。

同時，格蘭路思更加碼邀請酒饕們加入「元宇宙」的行列！看準目前正夯的NFT市場，格蘭路思此次也以相當珍稀的3款雪莉單桶分別發行NFT，並強調「只送不賣」。一樣在線上藝廊營運期間，依照指示步驟成為「臻藏雪莉會所」LINE好友，就有機會在2022/8/15收到格蘭路思限量NFT空投，3款各將發行與每款單桶相同數量的序號NFT，何不試試看是否能抽到自己的幸運數字？

幸運抽到NFT的酒友，還能接著參加「NFT對對碰活動」，只要購買到的格蘭路思雪莉單桶印象，和持有的NFT為同款及同瓶號，就能擁有格蘭路思提供的「限量格蘭路思單桶系列迷你酒精品禮盒一組（限前3名兌換）」，讓周遭的名流好友也嫉妒欽羨！此次的NFT將發行在Polygon鏈上，除了對對碰活動，持有NFT也等於搶先拿到日後格蘭路思實體活動的「優先VIP」資格門票，對於難以抗拒品酒活動的酒饕來說，只送不賣的NFT瞬間更顯無價。

▲造型簡約、細節卻繁複細膩的「全台限量格蘭路思單桶系列迷你酒精品禮盒」，也讓酒饕心癢想收藏。（迷你酒禮盒不包含700ml 正貨，以實品為主）

與其宅家獨飲，不妨與格蘭路思一起探索從未想像過的創新品酒模式，共同體驗「雪莉桶新思路」所帶來耳目一新「品酩體驗」的全新思維。就讓「藝術x威士忌x社群時代」交織而成的「格蘭路思雪莉單桶印象3D線上藝廊」，ㄧ躍成為每位線上參訪者2022年最難忘的品酩體驗。