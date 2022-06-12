高雄娃娃機大盜收押！用砂輪機破壞兌幣機　鬼扯「女友太會花」

▲陸姓男子持砂輪機鋸開兌幣機，冒出陣陣火花。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陸姓男子（41歲）專門鎖定娃娃機店行竊，他持電動砂輪機破壞店內的兌幣機，在大高雄至少犯下5起竊案，仁武警分局日前接獲轄區店家報案後，調閱監視器畫面鎖定陸男涉嫌重大，將他緝捕到案，陸男坦承犯行，但辯稱是因為「女友太會花錢」，才不得已鋌而走險，全案在訊後依竊盜罪嫌送辦，檢方複訊後，以有再犯之虞，向法院聲請羈押獲准。

仁武分局澄觀派出所是在5月中旬接獲仁武區八德南路某娃娃機店報案，指店內遭人以砂輪機破壞店內兌幣機竊取現金，警方隨即展開偵辦。

警方發現，娃娃機店的機台內大多是硬幣，但兌幣機內則有不少紙鈔，所以嫌犯才鎖定兌幣機下手，而根據警方調閱的店家監視器，發現竊賊相當熟練，電動砂輪機鋸開兌幣機時，噴出大量火花，竊賊也完全沒在怕，警方清查後，鎖定有多次竊盜前科的陸姓男子涉有重嫌，因為陸嫌近2個月內曾遭警查獲，手法幾乎如出一轍，可說是偷遍全高雄。

仁武分局追查後報請檢察官核發拘票，於10日下午3時許在高雄市鳳山區中崙二路將陸嫌拘提到案。

陸嫌到案後坦承不諱，但供稱是為了供女友開銷花用，因為「女友太會花錢了」，但工作不穩定才行竊快速獲取金錢，詢後依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方複訊後，以有再犯之虞，向法院聲請預防性羈押，橋頭地院也裁定准押。