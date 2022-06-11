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將成為全國示範性商圈　「魅力虎尾鐵定招財商街」正式啟動

▲計畫啟動宣誓打造虎尾商圈成為環境美、服務好、故事佳的全國示範商圈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲計畫啟動宣誓打造虎尾商圈成為環境美、服務好、故事佳的全國示範商圈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府與虎尾商圈推動「魅力虎尾鐵定招財商街營造推動計畫」獲得經濟部中小企業處111年度商圈街區營造競賽補助計畫490萬元補助經費，加上縣府配合款共計總計畫經費為612.5萬元，於虎尾布袋戲館辦理計畫啟動，宣誓打造虎尾商圈成為環境美、服務好、故事佳的全國示範商圈。

「魅力虎尾鐵定招財商街營造推動計畫」將以「招財虎逛街區」、「招財虎友服務」、「招財虎增能培」、「招財虎遊鐵道」的四大計畫推動策略，輔導虎尾商圈導入友善店家遴選機制、數位科技應用、增能培力課程，以及持續辦理虎尾鐵道市集等商圈特色行銷活動。

除擴大虎尾商圈店家在數位友善服務應用的廣度與產業創新應用的深度，亦創造商圈發展獨特性，提升虎尾鎮的旅遊觀光及在地產業發展，透過啟動儀式宣告「魅力虎尾鐵定招財商街營造推動計畫」正式起跑。

虎尾鎮魅力商圈有超過350店家，涵括食、衣、住、行、育、樂不同業別，啟動儀式以象徵計畫啟動的金鑰，結合糖鐵火車頭，代表將如同領頭羊般，持續帶領虎尾發展，創造商圈發展獨特性，提升虎尾鎮的旅遊觀光及在地產業發展，透過串連商圈店家動能，逐步朝向成為全國示範性商圈的目標前進。

副縣長謝淑亞表示，在縣府長期輔導與商圈團體努力下，今年2022年獲得商圈街區營造競賽補助經費，是給予虎尾商圈積極的肯定。商圈發展協會理事長黃瀚緯感謝經濟部中小企業處、行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉的支持與關懷，讓虎尾魅力商圈能夠在全國嶄露頭角，成功凝聚虎尾商圈店家的向心力。

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