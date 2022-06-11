燒烤店性騷不成！惡男酒瓶爆頭「往死裡打」女客　5人被捕畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

河北唐山一名男子10日凌晨在燒烤店性騷擾女顧客，被對方拒絕怒罵後，竟惱羞成怒瘋狂虐打對方，抓住頭髮把人拖出店外，途中男子的朋友也加入施暴，多人包圍女子狠踏狠踹，甚至拿玻璃酒瓶直接爆頭。期間，只要有女生上前阻止，無一例外都當場被暴打。影片一出立刻引爆輿論，當地警方開始火速辦案，目前已經逮捕5名嫌犯。

6月10日，一段燒烤店監視器畫面在微博廣傳，一名女子在燒烤店遭多名男性圍毆暴打，衝突原因疑似是男子性騷未果。事件在網路引發公憤後，唐山警方才開始火速辦案，傍晚表示「已鎖定嫌犯，正在抓捕」。10日晚，唐山市公安局路北分局发布消息，涉案2名犯罪嫌疑人已被逮捕。

▲唐山警方已經逮捕5名嫌犯。（圖／翻攝自微博）

11日凌晨，唐山發布警情續報稱，警方又抓獲李某瑞等3名涉案人員。同時，唐山公安機關已組織警力赴外省對其他4名外省籍涉案人員進行抓捕。

陸媒《人民日報》微博對此發表評論稱，唐山這起群毆女子事件，令人震驚，不僅挑戰了法律，還挑戰了社會秩序，挑戰了大眾的安全感。被打女子仍在醫院治療，病床上的她們需要一個公道，全社會需要一個交代。盡快依法辦理，讓施暴者付出沉重代價，人們拭目以待！

▲多名男子圍毆女子。（圖／翻攝自微博）

《中國婦女報》發評論怒斥，如此猖狂，置法律於何地？如此暴力，恐怕不止女性缺少安全感，普通居民都會感到自危！幾名涉事者均難逃法網，終究會為自己的惡行付出代價。

《法制日報》也就此事發聲，影片中暴力圍毆他人的畫面，簡直令人發指。法治社會，豈容如此目無法紀、蠻橫猖狂？隨意騷擾毆打女性，誰給的膽量和底氣？