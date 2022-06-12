人財兩得此等好康豈容錯過　急買6千點數欲抱900萬及美人歸

▲70歲曾姓男子遭網路愛情詐騙，急去超商購買6千元點數，因不熟機台操作，也說不清何謂點數卡，被機警店員報二分局海安派出所到場阻詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

70歲曾姓男子在臉書遇到美女主動加好友搭訕，2人網路聊天到情深意濃，美女每日「親愛的」甜蜜問候攻勢下陷入詐騙圈套，誤信對方買6千元點數即談成1筆900萬生意，這筆巨款全給曾男使用，曾男急去超商購買，因不熟機台操作，也說不清何謂點數卡，被機警店員報二分局海安派出所到場阻詐。

警方詢問後得知，台南市中西區一名70歲曾姓男子在臉書網路社群軟體認識一名李華梅（音譯）之美女，雙方在臉書Messenger聊天，因曾姓老翁單身獨居，深深感受到對方的溫暖，對話均親暱互稱「親愛的」。李女近期告知老翁好想見面，但忙於一筆生意款項之簽約，要其透過超商購買遊戲點數來給廠商，而所談成的900萬元生意款項將匯給老翁好好運用，以讓兩人共度更好的未來。

單身的老翁一聽到有如此「好康」的，美女及金錢可左擁右抱，急忙於11日下午2時趕至超商要購買遊戲點數來交付，所幸店員機警及海安派出所員警迅速到場，馬上戳破此網路詐騙慣用手法，並提供多則詐騙案例，將老翁從「人財美夢」幻想中喚醒，其才大夢初醒且心情鬱悶地隨同警方至派出所做案件後續處理。

二分局表示，民眾網路交友要小心，若在網路交友軟體上交友，不管對方用任何理由，要求匯款指定帳戶或購買遊戲點數時，千萬別上當，應詳加查證保護自己的荷包，切勿依其指示匯款，以免被詐騙，如有疑問可撥打165反詐騙諮詢專線或110與警方聯繫，以維護民眾財產安全。