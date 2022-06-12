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首屆「桃園客家詩朗讀競賽」　國中、小組鍾芯雨、李佩蓁奪冠

▲首屆「桃園客家詩朗讀競賽」成績揭曉。（圖／客家局提供）

▲首屆「桃園客家詩朗讀競賽」優勝者。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

首屆「桃園客家詩朗讀競賽」，11日在北區客家會館音樂廳登場。雖疫情影響許多學校，改以線上教學方式進行課程，仍不減對客家詩詞文化有濃厚興趣的學生熱情參與。經過一番激戰，成績揭曉，國中、小組分別由新屋高中國中部鍾芯雨、霄裡國小李佩蓁奪冠。

▲首屆「桃園客家詩朗讀競賽」成績揭曉。（圖／客家局提供）

客家局局長黃傅淑香表示，本次競賽以客家著名女詩人杜潘芳格的詩作「平安戲」、「紙人」、「背面的星星」等12首代表作做為競賽主題，就語音（發音及聲調）、聲情（語調、語氣）及臺風（儀容、態度、表情）等項進行評分，吸引近30位國小及國中學生報名。

▲首屆「桃園客家詩朗讀競賽」成績揭曉。（圖／客家局提供）

今年是第一屆的桃園客家詩朗讀競賽，分為「國小高年級組」及「國中組」，學生時期是語言學習能力最強的階段，所以除了透過家庭及學校教育推廣，亦可藉由參加比賽的方式，激勵年輕學生開口說客語。

經過一番激戰，國小高年級組前三名分別是：霄裡國小李佩蓁、中壢國小廖怡均、瑞塘國小彭禹涵榮獲；國中組由新屋高中國中部鍾芯雨、瑞原國中陳愛佳、瑞原國中官和蓁榮獲；另外，霄裡國小徐丞妡、瑞原國中葉珊汝、瑞原國中邱建發、新屋高中國中部羅苡恩、分別獲得國小高年級組及國中組佳作。

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