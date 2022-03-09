「噴嘟」為建築外型　永安海螺文化體驗園區3／19日開幕

▲桃園永安海螺文化體驗園區以「噴嘟」為建築外型。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦9日於市政會議，聽取客家局「永安海螺文化體驗園區開園營運」專題報告後表示，前瞻計畫補助的四大館舍之一「永安海螺文化體驗園區」，園區面積約5.6公頃，總經費4.5億元，將於3月19日正式開幕。另外，永安海螺文化體驗園區也將作為2023世界客家博覽會的副展場，推展客家文化。

鄭文燦指出，未來永安海螺文化體驗園區將結合永安漁港、竹圍漁港、許厝港濕地、草漯沙丘、白沙岬燈塔、新屋石滬、觀新藻礁、綠色走廊及農博環境教育園區等濱海觀光景點，串聯成兼具文化及生態的旅遊帶，打造海洋客家文化體驗教育場域。

鄭文燦說，永安海螺文化體驗園區館舍以漁港的貝類及海洋客家牽罟活動儀式「噴嘟（吹海螺）」作為建築外型發想，代表準備出海牽魚、與海搏鬥的海洋客家精神；同時屋頂採取無柱曲面模板的設計，工程難度高，施工團隊以一體成形的方式完成工程的挑戰。

他表示，永安海螺文化體驗園區設有漁村客家故事館，展出桃園濱海客家漁村的文化，館內更規劃VR虛擬實境、AR擴增實境體感遊戲，讓市民朋友藉由遊戲體驗石塭捕魚、抓鰻苗等傳統活動；同時園區內也有海螺咖啡館的餐飲空間，販售咖啡、輕食、簡餐及客家美食，屆時開館後歡迎市民朋友體驗。

客家事務局長黃傅淑香表示，永安海螺文化體驗園區除了每月辦理手作、講座及客庄漁村走讀活動外，今（2022）年8月將舉辦「2022海客文化藝術季」，以「海客社區嘉年華」為核心，連結社區與海螺館，推廣社區小旅行及在地美食，另搭配「漁村音樂節」、「海客兒童劇場」及「海客體驗活動」等，持續推廣海客文化。