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2021桃園客家飲食文化季開放報名　做伙體驗客家料理

▲2021桃園客家飲食文化季正式開跑。（圖／客家局提供）

▲各種客家料理。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2021桃園客家飲食文化季─有閒來食飯」即日起正式開跑！市府客家局表示，本次文化季由該局與桃園市客家文化基金會共同舉辦，包含料理知識學苑、料理競賽及月光團圓音樂宴等3大主題活動，要帶領大家循序體驗客家料理迷人之處。

首先登場的是「客庄新食代─客家料理知識學苑」，課程自即日起開放報名，預計招募30位學員，18歲以上並繳交2,000元保證金，即可參加為期2個月的課程。此次課程分為「培力」、「手作」、「戶外走訪」及「大師講座」等4大類型，要帶學員深入淺出地認識食材營養成分、創意手作、實地走訪食材產地及邀請名人分享對料理的熱忱。

▲2021桃園客家飲食文化季正式開跑。（圖／客家局提供）

▲客家庄內的印尼味豐富了文化間的交流。（圖／客家局提供）

「茶香客滿賞──客家料理競賽」將於8月9日開放報名，此次競賽主題為「以茶入菜」，共分兩組進行，專業組以產地餐桌「前菜(開胃菜)、主菜、點心」進行規劃，報名對象為合法登記之桃園餐飲業者；社區組以共餐據點午餐規劃「四菜一湯一主食」，只要是合法登記之民間團體即可報名。10月8日進行書面初審，10月30日進行實體競賽。屆時得獎隊伍的料理將集結出版食譜書(含電子書)，並且拍攝烹調教學影片，放置於客家文化基金會粉絲專頁及官網宣傳推廣。

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