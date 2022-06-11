　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英國記者「亞馬遜河流域」離奇失蹤　警方打撈出人類遺骸

▲▼英國記者菲力普斯（Dom Phillips，海報左）與巴西原住民專家佩雷拉（Araujo Pereira）在亞馬遜河流域離奇失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國記者菲力普斯（Dom Phillips，海報左）與巴西原住民專家佩雷拉（Araujo Pereira）在亞馬遜河流域離奇失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

英國記者菲力普斯（Dom Phillips）與一名巴西原住民專家，日前深入巴西與秘魯邊界的一處熱帶雨林，探訪原住民村落，卻離奇失蹤，巴西還因此出動軍警搜索，10日在亞馬遜河流域內，打撈出一具人類遺骸。

根據《路透社》報導，57 歲的菲利普斯是一名自由職業者，曾為《衛報》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》和其他媒體撰稿，當時他正與佩雷拉（Araujo Pereira）一起在賈瓦里谷地（Javari Valley）進行一次報導之旅，佩雷拉是巴西最了解與世隔絕和未接觸外界部落的專家之一。

▲▼尋找英國記者菲力普斯（Dom Phillips）的巴西軍警，在亞馬遜河流域打撈出一具人類遺骸。（圖／達志影像／美聯社）

▲尋找英國記者菲力普斯（Dom Phillips）的巴西軍警，在亞馬遜河流域打撈出一具人類遺骸。（圖／達志影像／美聯社）

賈瓦里谷地是世界上最大與世隔絕原住民的家園，面積相當於愛爾蘭。但近年它受到非法礦工、伐木者、獵人以及古柯鹼原料生產集團的威脅。

專門為當地原住民團體發聲的律師稱，巴西法官已下令將嫌疑人「一名被控非法持有彈藥的漁民」再關押30天，同時警方調查他是否參與其中。

州法官表示，訴訟程序處於保密狀態，她無法評論是否為預謀殺人，以及收押漁民的涉案程度。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►奴才們注意！貓界豪宅「紙箱城堡」好玩好用還能自由組合

ET快訊
好市多西瓜一切流湯「狂噴20秒」！　內行揭5招避踩雷
男女「想愛愛時間」不一樣！最美博士曝超羞原因
平價牛排「正確吃法」曝光！網嘆吃錯20年　老闆1句話笑了
米砂結婚了！淚崩曝心聲：沒想過我們會有結婚一天
私密照被男友「報復性散佈」！她血淚教2招還擊
唐山「多男圍毆1女」最後犯嫌落網　微博熱搜前10攻佔7名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英國記者「亞馬遜河流域」離奇失蹤　警方打撈出人類遺骸

拜登警告：美國通膨可能會持續一段時間

俄烏持久戰108天　烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

烏克蘭憂心「戰爭疲勞」幽靈纏身　削弱西方擊退俄軍侵略決心

CNN：普丁野心露餡「自詡彼得大帝」　恢復帝國才是最終目標

馬力波躺滿屍體如死城！屍毒染水井致霍亂擴散　烏克蘭官員崩潰求救

拜登：美國曾警告「俄羅斯將入侵」　但澤倫斯基不想聽

在家放「100隻蟑螂」30天爽賺5.9萬！　網崩潰：不可能答應吧

日防衛大臣：中國不放棄「武力侵台」可能性　印太恐重演俄烏悲劇

美日韓防長討論如何應付北韓核武威脅　強調維持台海和平重要性

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

朴載範脫了！為了露肌肉「沒吃飯」　時隔3年合體Honey J跳《MOMMAE》

王心凌12歲就是舞棍！　青澀樣貌「猛頂跨」奪冠軍

鴨子用嘴戳戳幫按摩！　水豚君「爽翻」倒水中

遊客跟猩猩自拍被吃豆腐　牠得逞露燦笑表情超母湯

拍下看網球賽的觀眾們　頭同步搖擺成魔性Wave

英國記者「亞馬遜河流域」離奇失蹤　警方打撈出人類遺骸

拜登警告：美國通膨可能會持續一段時間

俄烏持久戰108天　烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

烏克蘭憂心「戰爭疲勞」幽靈纏身　削弱西方擊退俄軍侵略決心

CNN：普丁野心露餡「自詡彼得大帝」　恢復帝國才是最終目標

馬力波躺滿屍體如死城！屍毒染水井致霍亂擴散　烏克蘭官員崩潰求救

拜登：美國曾警告「俄羅斯將入侵」　但澤倫斯基不想聽

在家放「100隻蟑螂」30天爽賺5.9萬！　網崩潰：不可能答應吧

日防衛大臣：中國不放棄「武力侵台」可能性　印太恐重演俄烏悲劇

美日韓防長討論如何應付北韓核武威脅　強調維持台海和平重要性

42歲女肚子痛竟檢查出懷孕　醫告訴她「寶寶踢掉避孕器」崩潰

熊熊工作突大血崩「從腿流下來」！　檢查驚見5cm肌瘤：大傻眼

BMW「黃牌跑車重機」將發表！G310RR預告曝光　年輕人圓夢更容易

英國記者「亞馬遜河流域」離奇失蹤　警方打撈出人類遺骸

給過度自責的你：你不是不好　而是遺失還不錯的自己

快訊／北投焚化廠晚間工安意外！他遭廚餘處理機夾住雙腳

三菱「大改款ASX」2023年全球首演！超炫設計開在路上辨識度超高

百貨年中慶接連登場　加碼會員回饋優惠提振消費力道

好市多西瓜一切流湯「狂噴20秒」！超多人受害　內行揭5招避踩雷

李準基開揪《步步驚心》同學會！　IU率先回應「約定再見」

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

國際熱門新聞

她激情車震染HPV　車險公司須賠1.5億

女童畫「詭異綠衣男」　老師識破恐怖真相

美中防長會談提台灣　北京：不惜一戰

在家放「100隻蟑螂」爽賺5.9萬　網崩潰

美國取消登機陰性證明　12日起開始實施

找不到住所帶狗　男依偎愛犬陳屍街頭

高通膨引發升息預測　美股大跌880點

女球迷跳應援舞「嗨到露奶」慘了

拳手決賽打角落空氣　送醫2天亡

俄羅斯正式宣布　退出聯合國世界觀光組織

挺過金與正權力之爭　她成北韓首名女外長

失蹤女嬰40年後現身　德州夫妻懸案重大突破

即／美股早盤持續重挫　道瓊「跌破800點」

即／道瓊開盤大跌500點　通膨創40年新高

更多熱門

相關新聞

女童畫「詭異綠衣男」　老師識破恐怖真相

女童畫「詭異綠衣男」　老師識破恐怖真相

巴西一名女童日前在學校的活動上，畫出了一幅詭異的畫，有一個穿著綠衣藍褲的奇怪男子出現在她的房間中，老師看到這幅畫後立刻察覺真相，約談女童後隨即報警，原來畫中的男子是名性侵犯，現在男子也已經被逮捕。

變態牧師私處抹油驅魔　性侵13名女信徒

變態牧師私處抹油驅魔　性侵13名女信徒

夫妻吵架竟把女嬰「扔出窗外」墜地亡

夫妻吵架竟把女嬰「扔出窗外」墜地亡

暴雨狂襲巴西！嚴重山崩、土石流奪百命

暴雨狂襲巴西！嚴重山崩、土石流奪百命

猛猴一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　黃蜂狂蜇沒在怕

猛猴一掌打爆蜂巢爽嗑蛋白餐　黃蜂狂蜇沒在怕

關鍵字：

亞馬遜河流域巴西

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙薇消失9個月突悲痛發文：我一無所有！

快訊／今本土+79598例　莊人祥曝數字大增原因：轉檔異常

女兒遭性侵亡！父撂人私刑致死　代價出爐

台大醫：「1原因」有些人不易染疫

本土+79598　3縣市病例破萬

嘻哈歌手涉酒駕拒盤查　3警車圍捕

全國唯一！他會考沒1科及格　但作文拿下滿級分

巨型樓板掉落砸中…10歲男童壓爛慘死

林志穎不忍了！深夜打臉法拉利姐

大尺度女Coser偷吃攝影師被甩　反怨男友

不要妻小車房老了會怎樣？　眾人狂喊1優勢

前公司反擊波特王不實指控！　　

波特王預告公布證據　宣戰前東家：你選的路

0元電費單驚呆他　網曝不用繳「4字關鍵」

快訊／港片大反派沈威驚傳71歲病逝！3年前病危

更多

最夯影音

更多
女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！

女警「100萬買下賓士」調解　車主怒噴：他們把錢看很重！
唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

唐綺陽買回老厝送給爸媽！　媽媽曾脫口「我很怕妳」...她下跪道歉

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

短褲妹喝ㄎ一ㄤ單挑貨車　光腳狂奔猛頭槌慘躺平！

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

夫妻遭殺害塞後車廂棄屍　2屍4命！家屬停車場招魂

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

健體爸背1歲娃跳水母舞　狂扭結實肌肉笑翻網XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面