英國記者「亞馬遜河流域」離奇失蹤　警方打撈出人類遺骸

▲英國記者菲力普斯（Dom Phillips，海報左）與巴西原住民專家佩雷拉（Araujo Pereira）在亞馬遜河流域離奇失蹤。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

英國記者菲力普斯（Dom Phillips）與一名巴西原住民專家，日前深入巴西與秘魯邊界的一處熱帶雨林，探訪原住民村落，卻離奇失蹤，巴西還因此出動軍警搜索，10日在亞馬遜河流域內，打撈出一具人類遺骸。

根據《路透社》報導，57 歲的菲利普斯是一名自由職業者，曾為《衛報》、《華盛頓郵報》、《紐約時報》和其他媒體撰稿，當時他正與佩雷拉（Araujo Pereira）一起在賈瓦里谷地（Javari Valley）進行一次報導之旅，佩雷拉是巴西最了解與世隔絕和未接觸外界部落的專家之一。

▲尋找英國記者菲力普斯（Dom Phillips）的巴西軍警，在亞馬遜河流域打撈出一具人類遺骸。（圖／達志影像／美聯社）



賈瓦里谷地是世界上最大與世隔絕原住民的家園，面積相當於愛爾蘭。但近年它受到非法礦工、伐木者、獵人以及古柯鹼原料生產集團的威脅。

專門為當地原住民團體發聲的律師稱，巴西法官已下令將嫌疑人「一名被控非法持有彈藥的漁民」再關押30天，同時警方調查他是否參與其中。

州法官表示，訴訟程序處於保密狀態，她無法評論是否為預謀殺人，以及收押漁民的涉案程度。

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