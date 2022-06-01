夫妻吵架！爸竟把2月大女嬰「扔出窗外」　5公尺高墜地撞頭死亡

▲國外一名父親暴怒竟將嬰兒丟出窗外。（示意圖，非文中當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

巴西一名2個月大女嬰日前不幸死亡，然而，死因並不是疾病或意外，竟然是遭她26歲的生父親手扔出窗外，從5公尺高處摔落，頭部重創死亡。女嬰的媽媽向警方表示，當時她與孩子的爸正在吵架，中途轉身去查看爐火上的食物，沒想到再回來時就看到女兒躺在街上。

根據《鏡報》報導，巴西東南部城鎮特奧菲盧奧托尼（Teofilo Otoni）一處社區5月28日有一名女嬰伊莎貝爾（Isabel de Aguilar Loesch）從5公尺高的民宅窗戶摔至地面，重創頭部，送醫後仍不治身亡，當時距離她出生才57天。鄰居向警方表示，事發時女嬰的父母正在吵架，孩子的爸爸氣得把嬰兒扔出窗外。

伊莎貝爾36歲母親供稱，她和孩子的爸已分居，當天他是為了探視女兒來訪，因為女兒前一天滿2個月大了。她向當局表示，悲劇發生當下她正在做米布丁，只是轉身去查看爐火上的鍋內情況，誰知道再回來時就看見女兒躺在大街上。驗屍結果顯示，伊莎貝爾死於創傷性腦損傷。

伊莎貝爾的奶奶表示，女兒懷孕時就經常和另一半發生爭執，對方還會毆打她的孕肚。報導指出，這名26歲生父犯案後逃逸，但不久便打電話向警方自首並稱聲稱對此事相當歉疚，不過被警方逮捕後卻拒絕對外回應，如今，他將面臨嚴重殺人罪指控。

Baby girl dies after 'dad hurls her through window during row with her mother' https://t.co/WUlQOp0FXR Oh my god.Unbelieveable — Eileen Sansom (@eileen_sansom) May 31, 2022

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