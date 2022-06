夫妻吵架！爸竟把2月大女嬰「扔出窗外」　5公尺高墜地撞頭死亡

▲國外一名父親暴怒竟將嬰兒丟出窗外。(示意圖,非文中當事人/取自免費圖庫Pixabay)

記者張寧倢/編譯

巴西一名2個月大女嬰日前不幸死亡,然而,死因並不是疾病或意外,竟然是遭她26歲的生父親手扔出窗外,從5公尺高處摔落,頭部重創死亡。女嬰的媽媽向警方表示,當時她與孩子的爸正在吵架,中途轉身去查看爐火上的食物,沒想到再回來時就看到女兒躺在街上。

根據《鏡報》報導,巴西東南部城鎮特奧菲盧奧托尼(Teofilo Otoni)一處社區5月28日有一名女嬰伊莎貝爾(Isabel de Aguilar Loesch)從5公尺高的民宅窗戶摔至地面,重創頭部,送醫後仍不治身亡,當時距離她出生才57天。鄰居向警方表示,事發時女嬰的父母正在吵架,孩子的爸爸氣得把嬰兒扔出窗外。

伊莎貝爾36歲母親供稱,她和孩子的爸已分居,當天他是為了探視女兒來訪,因為女兒前一天滿2個月大了。她向當局表示,悲劇發生當下她正在做米布丁,只是轉身去查看爐火上的鍋內情況,誰知道再回來時就看見女兒躺在大街上。驗屍結果顯示,伊莎貝爾死於創傷性腦損傷。

伊莎貝爾的奶奶表示,女兒懷孕時就經常和另一半發生爭執,對方還會毆打她的孕肚。報導指出,這名26歲生父犯案後逃逸,但不久便打電話向警方自首並稱聲稱對此事相當歉疚,不過被警方逮捕後卻拒絕對外回應,如今,他將面臨嚴重殺人罪指控。

Baby girl dies after 'dad hurls her through window during row with her mother' https://t.co/WUlQOp0FXR Oh my god.Unbelieveable