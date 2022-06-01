暴雨狂襲巴西東北部！培南布可州爆「嚴重山崩、泥石流」奪100命

▲巴西培南布可州連日暴雨引發嚴重山崩和泥石流，造成至少100人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

巴西東北部連續多日遭到暴雨襲擊，導致培南布可州（Pernambuco）爆發嚴重山崩和泥石流，多個山區被夷為平地，帶來嚴重災情。截至當地5月31日，當地已有至少100人死亡，數以千人流離失所。

綜合外媒報導，政府目前已派出大約1200名救援人員，搭乘船隻和直升機前往培南布可州展開救援。當局表示，目前該州的災情相當嚴重，當地已有24座城市宣布進入緊急狀態，而這場強降雨也造成了至少100人死亡、14人失蹤、6200多人被迫從家園疏散。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）5月31日在網上發布了他乘坐直升機在災區上空視察災情的影片，承諾他將盡一切可能「減少災民們的痛苦」。他也宣布，政府將撥款10億巴西雷亞爾（約新台幣61.67億元）來幫助受害者渡過難關。

巴西在過去一年內已多次爆發致命洪水和山崩，導致逾百人被奪走性命。專家認為，極端氣候在巴西反覆出現，與東太平洋區域海溫及洋流的異常變化現象「反聖嬰」（La Niña）有關。專家警告，若全球暖化的問題持續惡化，那極端降雨出現的頻率將會更加頻繁。目前全球平均氣溫已較工業革命前水準超出攝氏1.2度。