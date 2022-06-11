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雙屍4命慘案！棄屍6小時後變裝出境　冷血殺手潛逃航班曝光

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場，涉案主嫌王姓男子棄屍後還在現場幾度回頭張望。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場，涉案主嫌王姓男子棄屍後還在現場幾度回頭張望。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市李姓夫妻疑遭王姓泰籍男子殺害，棄屍在高鐵桃園站前停車場，釀成2屍4命慘案。據指出，王姓兇嫌在9日清晨4時許駕駛李姓夫妻名下BMW轎車棄屍後，隨即在上午9時許搭小黃前往桃園國際機場，搭乘10點38分的星宇航空JX741班機返回泰國逃亡，負責指揮偵辦的桃園地檢署已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場。（圖／記者楊淑媛攝）

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場。（圖／記者楊淑媛攝）

檢警調查，這起雙屍四命慘案，涉案的王姓泰籍男子與李姓夫妻都很熟識，但疑似有金錢上糾紛，王認為李姓夫妻倆對他不公平疑似心生怨恨，8日相約在土城見面後痛下殺手，以鈍器毆打2人頭部後，見2人氣絕後將屍體搬上2人名下之BMW轎車後行李箱，其中李婦頭部還被塑膠袋蓋住，目的可能是防止血水滲漏，9日凌晨開車載至高鐵桃園站前私人收費停車場棄屍後，疑似有變裝後搭小黃前往桃園國際機場。

檢警初步證實，王嫌棄屍後於9日上午9時許，王嫌前往桃園國際機場，搭乘上午10時38分的星宇航空JX741出境回泰國，目前警方正聯繫泰國警方幫忙協尋引渡回台接受偵訊。

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