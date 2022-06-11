陸黑道始祖「唐山菜刀隊」　殺軍人、搶民宅..50人集體被槍斃

▲「唐山菜刀隊」做盡壞事 。（示意圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

大陸唐山燒烤店性騷暴力事件，引發外界關注和不滿。甚至有網友發出唐山之前黑歷史，1983年的「唐山菜刀隊（以下簡稱菜刀隊）」就是當地黑社會勢力的始祖，成員平均20出頭上下，燒殺打劫，無惡不做，最終被大陸公安瓦解，一共有50多名成員被判處死刑槍斃。

大陸黨的十八大之後，北京喊出全面「掃黑除惡」，近十年下來警方行動雷厲風行，也抓捕不少大咖級黑幫人物。一線城市幾乎被掃蕩，但二、三線城市和小縣城、鄉村的黑社會勢力依然存在，成員大多與地方勢力盤根錯節，遊走灰色邊緣，難以抓捕。舉例唐山性騷暴力事件成員疑似都有黑歷史，直到這次才攤在陽光下接受調查檢視。

說起唐山黑社會歷史，追溯至70年代，當時治安條件不佳，再加上唐山大地震後，社會經濟面下滑，出現許多遊手好閒的人士1983年8月，大陸官方第一次對刑事犯罪開始嚴厲打擊，打目標包括「唐山菜刀隊」，被外界稱為「華北第一霸主」。

▲大陸70年代的「菜刀隊」燒殺搶劫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

綜合陸媒報導，「菜刀隊」成員幾乎沒有工作，學歷不高，也毫無法律常識。一開始只是地方小混混聚集，後來組織越來越龐大，成員人數每天都在增加，這些人都會背一個裝有菜刀的綠色軍挎包，日子久了就有「菜刀隊」稱呼。

「菜刀隊」經常在城裡調戲婦女、偷盜搶劫，在路上設障礙，公開攔截車搶劫。大部分的人乖乖交出錢財，當年有一位解放軍人抵抗暴力，最後被亂刀砍死，這起事件引起大陸警方重視，但無奈人員數量眾多，當時遇到菜刀隊，連警察都不敢貿然行動。

有老人回憶，當時市場上最好賣的東西是菜刀，不僅是菜刀隊的成員需要，一般民眾日常生活也要用來防身。「菜刀隊」的橫行，讓許多唐山百姓被嚇不敢單獨出門。

▲「唐山菜刀隊」遭到瓦解，50多名成員被槍斃 。（示意圖／翻攝 搜狐）

真正讓「菜刀隊」全軍覆沒的是北戴河事件，那年也是大陸第一次嚴打。當時「菜刀隊」和北戴河的當地人火拚，使用的武器有大刀、鋤頭、長矛、石頭，甚至出現非法槍枝。菜刀隊重傷11人，死亡5人。北戴河有21人重傷，3人死亡。

這件事情，驚動大陸警方趁機瓦解「菜刀隊」，多達50多人公審後遊街，這些成員平均年齡只有20多歲上下，美好青春歲月停格在邪惡暴力罪名，被判處槍斃死刑。