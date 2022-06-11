唐山惡男毆女後「抖音慶生」　扯爆！網友比警早掌握行蹤

記者任以芳／綜合報導

大陸河北唐山發生性騷女性暴力事件，引起大陸社會各界的強烈關注和抗議，不少網友擔心警方吃案，集體起底嫌犯身份。其中一名曹姓嫌犯凌晨打人後，當晚6點多還在抖音上幫自己慶生，許多大陸網友質疑，「大家知道曹嫌身份，警方到底去哪了？」大陸官媒也陸續發文質疑社會法治是否出問題，讓唐山政府顏面無光。

▲ 唐山惡男犯案後十幾個小時沒被抓，網友比警方早一步掌握嫌犯幫自己慶生 。（圖／翻攝抖音）

唐山昨10日凌晨發生燒烤店鬥毆事件，警方到場處理後發現，竟然是5名壯漢集體毆打同餐廳的女顧客，疑因是男子酒後搭訕性騷女子，遭拒後惱羞成怒，爆發多人對女子進行毆打。事件爆發後，唐山當地市民接連上網爆料其中一名最惡劣的曹姓嫌犯竟然有時間幫自己慶生。

綜合陸媒報導指出，其中一名曹姓嫌犯當天凌晨犯案後逃離現場，直到當晚6點多警方還沒發動抓捕。更諷刺的是，大批網友早就掌握曹嫌蹤跡。曹嫌在抖音上發佈一則18秒影片，跟黑粉說自己很好，很精神，祝自己生日快樂，明顯挑釁。

▲ 唐山惡男毆打女性事件的陳姓嫌犯，也被起底黑歷史。（圖／翻攝抖音）

另一名被起底的陳姓嫌犯是當地水產養殖老闆，從大陸企業徵信《企查查APP》顯示，2020年因不當得利糾紛被河北省唐山市中級人民法院強制執行，遭罰34281元人民幣，但未履行，遭法院將其列為失信被執行人，並被限制高消費。2018年陳嫌兩度被法院強制執行並限制高消費，且涉及另一件交通事故責任糾紛。

除了曹嫌、陳嫌遭到起底，其他參與毆打的「壯漢」成員也被揪出來網路公審。實在有太多大陸網友「連坐罰」，網路也出現理性規勸聲音，嫌犯的親人孩子是無辜的，不要用言論造成二次暴力。

▼ 唐山黑社會鬧事情況嚴重 。（圖／翻攝 北京日報）

▲燒烤店暴力扯出案外案，一名大陸男子實名舉報遭唐山其他黑社會毆打 。（圖／翻攝 北京日報）

另外，這起燒烤店暴力毆打女性事件還扯出案外案，唐山一名男子實名舉報也被唐山其他黑社會毆打和騷擾，並且公開自己微博帳號「@我就是那個店小二」，手拿身分證自拍影片實名舉報一名已以刑滿釋放人員組成的黑社會團伙，自2021年7月起一直對他進行敲詐勒索，暴力砸店導致經營的蛋糕店關店。

其中一段恐嚇錄音顯示，「你家現在住xxx對吧，我要不摸清你也不會找你…」、「我見你一回打你一回…」該男子稱，「報案後警方竟然說這些人的行為並不觸犯法律條款。」

▲燒烤店性騷不成！男爆打拖行踩踹妙齡女 酒瓶猛砸頭臉「往死裡打」。（圖／翻攝自微博）

唐山法治出了什麼問題？大陸官媒、各大主流媒體陸續發文追問，「幾名涉事男子是否屬於黑惡團伙？」陸官媒《環球時報》前總編輯胡錫進也發文抨擊，動手打人的男子是「男人中的人渣！」、「不保護就罷了，還這樣下毒手！等下看他們的報應。」

唐山市委機關報《唐山勞動日報》昨晚發布消息稱，唐山市委書記、市疫情防控工作總指揮部總指揮武衛東強調，要徹底鏟除黑惡勢力，對燒烤店發生暴力毆打事件，從嚴從快依法嚴懲。