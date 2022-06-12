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不爽女友被約！高中生設局痛毆情敵　揮菜刀嗆「斷手還是斷腳」

▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲新北吳姓高中生不滿女友被約，拿女友手機，以女友IG傳訊把情敵葉男騙到住處，將葉男打到滿頭是血後，洗劫財物還恫嚇要斷他手腳。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台南報導

新北一吳姓高中生不滿葉姓男子約女友出門，先拿女友手機傳訊息將葉男約到女友住處，再趁女友和葉男獨處時，衝進去用球棒將人打到頭破血流，並洗劫葉男身上手機、金項鍊等財物，恐嚇葉男再靠近女友就「斷他手腳」，經葉男事後報警，新北地院依犯攜帶兇器強盜罪，處吳男徒刑3年6月，全案還可上訴。

吳姓高中生於今年1月5日凌晨4時許，聽到一葉姓男子打電話約女友外出，心生不滿，隨即拿女友手機，用女友的IG帳號約葉男來租屋套房見面。

葉男見心儀女生竟半夜邀他到住處，心中大喜，1個半小時後就衝來赴約，吳男隨即叫女友下樓帶葉男進房，等女友和葉男獨處一陣，吳男夥同友人衝進房中，質問葉男為何在自己女友房內，隨後拿起球棒猛打葉男的頭部和身體，把葉男打得頭破血流，只能求饒。

吳男再拿出房內菜刀，恫嚇葉男要是再敢騷擾女友，就要「斷手還是斷腳」，並強迫他交出iPhone 12手機、皮夾；見葉男滿身是血，吳男命令他脫衣清理，又趁機拿走他脖子上一條價值8萬元的金項鍊，警告葉男不得報警後，直到清晨6點才放人離去。

葉男驚恐騎機車奔離現場，到超商打電話向父親求救，父親連忙趕來將兒子送醫治療並報警。警方於同日下午至吳男女友住處查獲吳男及球棒等作案工具，以及葉男留有血跡的外套和金項鍊等財物，檢察官依殺人未遂罪起訴吳男。

經新北地院審理，法官認為，吳男僅因一時不滿葉男與女友糾纏，就誘騙葉男到場施以暴力，並恫嚇強取財物，審酌吳男尚未成年，還在高中就學，犯後已和被害人達成民事賠償，依犯攜帶兇器強盜罪，處3年6月，全案還可上訴。

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