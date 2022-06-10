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路邊被猛揍一拳！他手術「切掉半顆腦」保命　頭骨凹陷留恐怖縫線

▲▼男子遭打一拳頭部重創。（圖／取自North Yorkshire Police）

▲41歲的凱利去除幾乎半顆腦袋撿回一命。（圖／取自North Yorkshire Police）

記者張方瑀／綜合報導

英國一名男子去年在人行道上遭人揮打一拳，結果導致頭部嚴重傷害，必須切除部分大腦和頭骨才能存活，醫生還誘導昏迷8周才讓他撿回一命，但也造成頭部永遠凹陷，現在無法站立、行走，也無法自行進食，餘生可能都需要依靠看護才能生活。

▲▼男子遭打一拳頭部重創。（圖／取自North Yorkshire Police）

▲凱利頭部嚴重凹陷還留有縫線痕跡。（圖／取自North Yorkshire Police）

現年41歲的凱利（Jamie Kelly）去年9月在街頭與人發生衝突，結果遭32歲的強森（David Johnson）痛打一拳，結果凱利頭部受到重創倒地不起，緊急送醫進行搶救。結果凱利腦部嚴重出血腫脹，外科醫師只能切除他半邊的大腦與頭骨，才能保住他的性命。施暴的強森則被控造成他人嚴重身體損害，被法院判處2年5個月監禁。

▲▼男子遭打一拳頭部重創。（圖／取自North Yorkshire Police）

▲施暴男子強森被判2年5個月監禁，當時痛打畫面也曝光。（圖／取自North Yorkshire Police）

術後情況依舊危及，所以醫院將他誘導昏迷8個星期後，才轉入重症加護病房，他的家人這時才終於見到他一面。凱利的母親表示，他的頭部左邊已經整個凹陷下去，幾乎只剩下一半，還能清楚看到恐怖的縫線痕跡，儘管已經逐漸好轉，但腦部損傷意味著永遠無法完全復原。

現在凱利身體會不自覺顫抖，必須依靠防漏吸管喝水，也要依靠其他人協助餵食，而且他的眼睛嚴重歪斜，要戴上特殊眼鏡輔助，當然也必須透過復健來重新學習站立和走路，餘生可能都需要依靠看護才能生活。

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