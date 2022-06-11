桃園2屍4命血案！同窗好友冷酷犯案　移工匯兌暴利引殺機

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場。（圖／記者楊淑媛攝）



記者陳雕文、沈繼昌、林冠吟／綜合報導

桃園高鐵青埔站10日發生一起2屍4命的血案，李姓泰裔夫妻被人發現陳屍在BMW後車廂，且身上、與頭部有多處鈍器傷痕，而同為泰裔涉嫌殺人的35歲王姓男子則在第一時間已出境潛逃回泰國，警方目前正全力追緝中。據了解，整起事件的導火線，疑似為王男因與李姓夫妻從事人力仲介與地下匯兌等業務，疑似因為利潤談不攏而引爆殺機。

回顧整起事件，均為泰裔的李姓夫妻10日被人發現陳屍在高鐵站附近停車場的BMW內，而該輛BMW還是2人今年初才剛購入，未料卻為成2人最後的葬身之地。

據了解，妻子李女在高中時就已來台生活，並成功取得台灣身分證，而丈夫則是來台依親，夫妻倆和王姓兇嫌在新北市土城合夥經營人力仲介工作，替移工安排工作，而王男則主要處理、安排移工生活上的大小事。

▲新北市李姓夫妻遭棄屍在高鐵桃園站私人停車場，涉案主嫌王姓男子棄屍後還在現場幾度回頭張望。（圖／記者陳雕文翻攝）



不料近日雙方卻疑似因為地下匯兌抽成等金錢分潤糾紛引爆爭執，雙方相約8日晚間談判，熟知李姓夫妻自此失去音訊，直到10日上午親友接獲一通疑似兇嫌的電話，僅告知一句「高鐵青埔站」隨即掛斷，親友察覺有異前往現場後，果真發現停放在民營停車場內的李男BMW X4休旅車，報警後才在後車廂中發現夫妻2人遺體，現場更留有一地屍水。

而涉案的王男也在9日清晨4時許駕駛李姓夫妻名下BMW轎車棄屍後，隨即在上午9時許搭小黃前往桃園國際機場，搭乘星宇航空JX741班機返回泰國逃亡，負責指揮偵辦的桃園地檢署目前也已指揮刑事局向泰國交涉，希望將王嫌引渡回台灣接受偵訊。