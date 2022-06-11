兒童MIS-C高峰剛開始！醫：未來一個月恐增167人　到年底會有650例

▲兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會。（圖／翻攝疾管署直播，下同）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情處在高原期，今年1月至6/9已逾260萬人感染，其中20歲以下者佔52.7萬人。台大兒童醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅以美國21歲以下確診個案MIS-C發生率推估，預期未來1個月會有167名以上MIS-C個案出現。另假設台灣疫情與發生率都與美國類似，以人口比例換算，截至年底可能有650名確診兒童出現MIS-C症狀。

疾管署今（11）日舉辦兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會，由呂俊毅分享台大醫院收治的MIS-C案例與疾病處置。

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台大醫院6月收治一名10歲男童，4月底確診後症狀輕微，發燒2天症狀緩解，但過了1個月後，卻出現反覆發燒、脖子腫起、皮膚紅疹、腹瀉、嘔吐等症狀，到院後體溫高達39.7度、血壓偏低併結膜炎，經診斷為MIS-C個案。

另一名2歲女童，則是在5/12確診，出現發燒、咳嗽、腹瀉等症狀，經過一般治療後逐漸康復，但時隔20天又再度發燒，6/3燒到40度，另有頭痛、耳朵痛、嘔吐、腹瀉、大腿痛等症狀，6/6被家長帶往台大醫院就診，當時出現體溫偏高、心跳加快與草莓舌，外觀看起來符合川崎病表現，但醫師綜合症狀與病史判斷，仍以MIS-C治療，經類固醇和靜脈注射後，血壓體溫都恢復正常，目前仍在醫院觀察中。

呂俊毅提到，國外在一年前爆發大流行時，就出現MIS-C個案，「每次確診個案出現高峰，MIS-C就如影隨形」，美國從去年5月底至今年5月就有8525例通報，其中69例死亡。以美國人口為台灣13倍換算，在疫情與發生率都類似的前提下，台灣截至年底會有650例MIS-C個案產生。

呂俊毅另舉研究說明，美國紐約一項針對21歲以下確診個案研究發現，MIS-C確診率為百萬分之316，台灣今年6/9至今共有52.7萬20歲以下兒童與青少年確診，「但現在是高峰的剛開始」，預期未來1個月會有167名甚至更多個案出現。

不過，由於該研究發現，MIS-C個案在黑裔或西班牙裔族群上較常見，呂俊毅也擔憂台灣個案數可能會更多，因為在症狀類似的川崎氏症上，亞洲人發生率可能比白人要高。他另提到，MIS-C的出現與新冠嚴重度無關，可能是帶有特定基因族群，在感染後造成免疫失控所致，但相關推估仍有待進一步研究釐清。